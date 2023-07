Митичната Мерилин: Какво знаем за живота и опитите ѝ да има деца

В ъпреки че е една от най-емблематичните актриси в света, част от живота на Мерилин Монро остава загадка.

За съжаление, през живота си звездата претърпява множество спонтанни аборти и се бори с безплодието.

Имала ли е Мерилин Монро деца?

Мерилин е имала многобройни бременности, но не е успяла да износи нито една от тях докрай.

Според източници, разкрити в документален филм на Netflix, се твърди, че през живота си тя е била бременна три пъти.

За първи път забременява през 1956 г., но губи бебето поради спонтанен аборт.

Втората бременност на Монро настъпва година по-късно, през 1957 г., но отново трагично губи детето си в резултат на извънматочна бременност.

След това звездата забременява за трети път през 1958 г., докато снима филма "Някои го предпочитат горещо".

Но през декември същата година Мерилин губи бебето в резултат на нов спонтанен аборт.

По-късно борбата на актрисата с безплодието е свързана с ендометриозата - хронично заболяване, което се проявява, когато тъкан, подобна на лигавицата на матката, се намира извън нея.

Говорила ли е Мерилин някога за бременностите си?

Мерилин предпочита никога да не говори публично за проблемите си с плодовитостта. Смята се обаче, че този въпрос ѝ е тежал много.

В документалния филм на Netflix "Some Like It Hot" режисьорът Били Уайлдър казва: "Тя беше леко объркана през цялото време. Не съм имал проблем с Монро. Монро имаше проблеми с Монро. Тя имаше проблеми със себе си."

В книгата си от 2013 г. "Богинята: The Secret Lives Of Marilyn Monroe“, журналистът Антъни Съмърс описва ефекта, който тя е имала върху връзките си.

Той пише: "Състоянието е било толкова тежко, че е унищожило браковете ѝ, желанието ѝ за деца, кариерата ѝ и в крайна сметка живота ѝ. В дните преди ефективната консервативна хирургия или ефикасните медицински терапии, то доведе до прогресивно нарастваща употреба на силни аналгетици, транквилизатори и хипнотици - и до наркотична зависимост."

Кои са били съпрузите на Мерилин Монро?

Звездата се е омъжвала три пъти през живота си, като е имала бурен любовен живот.

Първият ѝ брак с Джеймс Дъгърти продължава четири години - от 1942 до 1946 г. По време на годежа им Монро е едва на 16 години, докато първият ѝ съпруг е на 21 години.

След краткия брак на Монро с Дъгърти тя е сама в продължение на почти 10 години, докато не среща Джо ДиМаджо.

ДиМаджо и Монро имат двугодишен романс, докато се оженят през 1954 г. Мерилин е на 28 години, когато се омъжва за съпруга си - бейзболист, който играе за "Ню Йорк Янкис".

Монро се омъжва за последния си съпруг Артър Милър през 1956 г. Актрисата е втората съпруга на Милър след брака му с Мери Грейс Слатъри.

Marilyn Monroe, the strongest woman to live, leaving the hospital after suffering an ectopic pregnancy on this day, August 10th, in 1957. She was inconsolable for months after, and even suffered an overdose of medication to numb her pain not long after. ♡ pic.twitter.com/IJa7NkOioa