Срещата на две кралици: Елизабет II и Мерилин Монро в Лондон през 1956г. (ВИДЕО)

А рхивни кадри от срещата на кралица Елизабет II с Мерилин Монро през 50-те години на миналия век наскоро се появиха онлайн, като феновете забелязаха топлата връзка между кралицата и филмовата звезда.

Елизабет и Монро се срещат публично само веднъж, на Кралския филмов спектакъл през 1956 г. на площад Лестър в Лондон, на който присъстват звезди като Бриджит Бардо, Анита Екберг и Джоан Крауфорд.

Монро, която по това време снима „Принцът и Шоугърл“ във Великобритания с Лорънс Оливие, също се присъединява към празненствата.

Въпреки че кралицата и Монро изглеждат така, сякаш не биха могли да бъдат свързани с нещо, те споделят важна обща връзка - тяхната възраст.

И двете са родени през 1926 г. - Елизабет през април, а Монро през юни. При срещата им и двете жени са били на 30 години.

Монро почина само шест години след тяхната среща, докато кралицата доживя до 96 години и почина през септември 2022 г.

