Мистериозни "приказни кръгове" се появиха на три различни континента

П риродните кръгове, които се появяват върху почвата в сухите райони на планетата, са предмет на продължителен научен дебат и загадка.

Тези "приказни кръгове" представляват кръгли фигури от гола почва, заобиколени от растителност. Доскоро уникалните явления бяха описани само в обширната пустиня Намиб и в австралийската пустош. Макар произходът и разпространението им да са обект на разгорещени спорове, проучване със сателитни снимки, публикувано на 25 септември в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показва, че причудливите кръгове може би са по-разпространени, отколкото някога се е предполагало. Те се срещат в 15 държави на три континента и на 263 различни места.

Are these mysterious "fairy circles" more common than we think?



🎧 https://t.co/rlEpiO1hKR pic.twitter.com/LzDXSpTuVj — BBC World Service (@bbcworldservice) September 27, 2023

Тези почвени форми се срещат в сухите райони на Земята, където хранителните вещества и водата обикновено са оскъдни. Смята се, че характерният им кръгов рисунък или шестоъгълна форма са най-добрият начин, който растенията са намерили, за да оцелеят в този пейзаж.

Екологът Кен Тинсли наблюдава кръговете в Намибия през 1971 г., а историята разказва, че е заимствал името "приказни кръгове" от естествено срещащ се пръстен от гъби, които обикновено се срещат в Европа.

Към 2017 г. австралийски изследователи откриват дискутираните в западната пустиня кръгове и предлагат зад тях да стоят механизмите на биологична самоорганизация и формиране на модели, предложени от математика Алън Тюринг.

През същата година аборигените свързват тези приказни кръгове с вид термити. Тази "термитна теория" за произхода на приказните кръгове продължава да бъде обект на изследвания - през юли екип от Хамбургския университет в Германия публикува проучване, което изглежда потвърждава, че термитите стоят зад тези кръгове.

Mysterious 'fairy circles' are spreading across the world and scientists don't know why https://t.co/U4ED2dY98u — indy100 (@indy100) September 26, 2023

В това ново изследване екип изследователи от Испания използва модели, базирани на изкуствен интелект, за да разгледа приказните кръгове от Австралия и Намибия и го насочва да търси подобни модели. Изкуственият интелект претърсвал изображенията в продължение на месеци и разширявал районите, в които биха могли да съществуват тези приказни кръгове.

Тези местоположения включват кръговете в Намибия, Западна Австралия, западната част на пустинята Сахара, региона Сахел, който разделя африканската савана от пустинята Сахара, Африканския рог на изток, остров Мадагаскар, Югозападна Азия и Централна Австралия.

След това екипът кръстосано проверява резултатите на системата за изкуствен интелект с друга програма, обучена да изучава средата и екологията на сухите райони, за да установи какви фактори определят появата на тези кръгови модели.

"Нашето изследване предоставя доказателства, че приказните кръгове са много по-разпространени, отколкото се смяташе досега, което ни позволи за първи път да разберем в глобален мащаб факторите, влияещи върху тяхното разпространение", казва в изявление съавторът на изследването и почвен еколог от Института по природни ресурси и агробиология в Севиля Мануел Делгадо Бакерисо.

Според екипа тези кръгове обикновено се появяват в сухи региони, където почвата е предимно песъчлива, има недостиг на вода, годишните валежи са малко и почвата е бедна на хранителни вещества.

Researchers used AI to comb the world's deserts for the natural phenomena, but debate continues. https://t.co/ssVlY1MIl2 — Popular Science (@PopSci) September 27, 2023

"Анализът на въздействието им върху функционирането на екосистемите и откриването на факторите на околната среда, които определят разпространението им, е от съществено значение за по-доброто разбиране на причините за формирането на тези растителни модели и тяхното екологично значение", казва в изявлението си съавторът на изследването и научен работник по данни от Университета в Аликанте Емилио Гирадо.

Необходими са още изследвания, за да се определи ролята на насекоми като термитите за формирането на приказните кръгове, но Гирадо заявява, че "глобалното им значение е малко" и че те може да играят важна роля в локални случаи като тези в Намибия, "но има други фактори, които са още по-важни".

Mysterious ring-like patterns of vegetation surround barren patches of soil in Namibia and Australia.



But what are these?https://t.co/QVvpSXVQJI — WION (@WIONews) September 26, 2023

Снимките вече са включени в глобален атлас на приказните кръгове и база данни, която може да помогне да се определи дали тези модели показват устойчивост към климатичните промени.

"Надяваме се, че непубликуваните данни ще бъдат полезни за тези, които се интересуват от сравняване на динамичното поведение на тези модели с други, присъстващи в сухите райони по света", казва Гирадо.