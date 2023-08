Мистерия: Засне ли НЛО Google Maps над Бермудските острови (СНИМКИ)

Т ова птица ли е? Самолет ли е? А може ли да е... НЛО?

Потребители на социалните мрежи твърдят, че Google Maps е уловил с камера обект, който не е от този свят.

Видеоклип в TikTok, съчетан със зловеща музика, показва стъпка по стъпка ръководство за намиране на мистериозния диск, който е заснет привидно да се носи във въздуха.

People think Google maps has captured a 'UFO' in Bermuda https://t.co/x3bmJiNnNo pic.twitter.com/NFzeXKOYoX

Ако се вгледате по-внимателно в Хамилтън Париш до Бермудския аквариум, музей и зоопарк, можете да се разходите виртуално наоколо.

Там можете да завиете надясно и да продължите към "Карибската експозиция", а с поглед наляво можете да видите неидентифицирания обект в целия му блясък.

Но не всички бързат да се свържат с НАСА, тъй като мнозина изглежда не са убедени в извънземния произход на летящата точка.

Други обаче са зашеметени, твърдо убедени, че размазаното петно може да е нещо, идващо от много далеч, извън нашия свят.

Един потребител написа: "Ако според правителствата те не съществуват, защо ги премахват, когато са снимани случайно".

UFO spotted on Google Maps: ‘Flying saucer’ captured on Street View in Bermuda.



