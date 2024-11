"Мислеха, че няма да живея, но днес съм тук"

„Когато се родих, на родителите ми са казали, че няма да живея, но очевидно днес съм тук.“

Джони Бямунгу от Хаунслоу, Западен Лондон, е роден с рядко заболяване на бъбреците, наречено синдром на сливовия корем, и след години лошо здраве в крайна сметка се налага да му бъде трансплантиран бъбрек, когато е на 16 години.

Сега 20-годишният спортен треньор - работа, която никога не е предполагал, че ще върши - казва пред BBC London по време на тренировка за ученици от първи клас в началното училище Marshgate в Ричмънд, че е „щастлив, че е тук днес“.

В рамките на системата за „сдвояване“, управлявана от британската схема за споделяне на живи бъбреци, майка му дарява своя бъбрек, който е даден на друго семейство, а Джони получава такъв от друг донор.

„Това беше най-доброто нещо, което можеш да получиш, защото гледах към бъдещето си и никой не иска да бъде в това положение - на диализа, да ходи в болница три пъти седмично - това не е идеално за никого“, казва той.

