Огромна крачка напред: Година след уникалната трансплантация на око и лице

Л екарите, извършили първата в света цялостна трансплантация на око и част от лице, съобщиха за напредъка на своя пациент след една година и резултатите са обещаващи. Пациентът, 46-годишният военен ветеран Аарон Джеймс от Арканзас, се е възстановил добре, без да има имунно отхвърляне - и въпреки че все още не може да вижда през трансплантираното око, ретината реагира на светлина, което е огромна крачка напред.

През юни 2021 г. Джеймс получава токов удар с високо напрежение, докато работи, в резултат на което губи лявото си око и клепача, носа, устните и голяма част от лицевата си тъкан. Извършена е конвенционална реконструкция, включваща присаждане на кожа и отстраняване на очната ябълка, която е била твърде сериозно увредена, за да бъде спасена, и е причинявала болка.

Въпреки че Джеймс се възстановява, с течение на времето той продължава да изпитва значителни затруднения поради белезите и увреждането на носните проходи. Тогава той се обръща към екипа за алотрансплантация на съдови композити (VCA) в New York University Langone Health.

VCA е усъвършенствана реконструкция на лицето, която има за цел да възстанови анатомията и функцията на тъканите на лицето по начин, който досега не е бил постижим, като крайната цел е пълна трансплантация на лицето.

Хирургическият екип смята, че случаят на Джеймс може да бъде подходящ за трансплантация на очи, както и за частична трансплантация на лице, но също така му обяснява, че това е експериментална процедура. Разбрали са, че Джеймс вероятно никога няма да възвърне зрението на окото си и че съществува риск от увреждане на работещото дясно око, както и обичайните опасности при трансплантация, като например необходимостта от доживотна имуносупресия.

В крайна сметка, след като обмисля внимателно всички фактори, Джеймс решава да продължи процедурата. Операцията е извършена през май 2023 г., след като е намерен подходящ донор.

При отчета за напредъка пет месеца по-късно трансплантационният хирург Брус Е. Гелб заяви в изявление:

„Напредъкът, който наблюдаваме с окото, е изключителен, особено като се има предвид, че имаме жизнеспособна роговица, съчетана с ретина, показваща чудесен кръвоток пет месеца след процедурата.“

In 2023, Aaron James received the world’s first whole-eye & partial-face transplant at NYU Langone. And while he can’t see through the transplanted eye, a new @JAMANetwork study details its promising signs of viability.​



Read more about Aaron's recovery: https://t.co/B2Jk0oOi7s pic.twitter.com/GInIZ74qW7