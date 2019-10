Мишка падна от тавана на Белия дом върху журналист

М ишка падна от тавана на Белия дом върху журналиста на Ен Би Си Петър Александър. Това се случи в залата за брифинг в президентската резиденция във Вашингтон, предаде „Вашингтон поуст“.

And here’s the video to prove it: pic.twitter.com/v6uSrh7KPH

След като се приземява в скута на репортера, мишката се скрива сред жиците зад един рафт. Някои от репортерите се отдалечават максимално, докато други се опитват да заловят неканения гост. Все пак гризачът успява да се измъкне от преследвачите си.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq