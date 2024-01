Миши мозък и човешка урина: Съставките на пастата за зъби на римляните

Р имляните са били особено щателни по отношение на грижата за устната кухина, но техните рецепти за паста за зъби са всичко друго, но не и обикновени. Основна съставка в римската паста за зъби е въглен на прах, получен от различни изгорени вещества, включително животински кости и черупки от стриди. Това осигурява абразивното качество, необходимо за почистване на зъбите. Изненадващо, друга съставка в тяхната дентална смес е натрошен мозък на мишка, за който се смята, че повишава ефективността на пастата за зъби. Но най-странната съставка несъмнено е човешката урина, внесена в големи количества от Португалия. Амонякът в урината е ценен заради избелващите си свойства, което го прави популярно избелващо средство за зъби, съобщава Ancient Origins.

