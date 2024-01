Мишел Йео, Уил Ферел и Анджела Басет ще връчват награди "Златен глобус"

М ишел Йео, Уил Феръл, Анджела Басет и Аманда Сайфред ще бъдат сред връчващите отличия на предстоящата церемония за наградите "Златен глобус", предаде Асошиейтед прес.

Сред останалите звезди, които ще излязат на сцената, за да поднесат трофеи на победителите, са Джулия Гарнър, Джордж Лопес и Джъстин Хартли.

The one and only Will Ferrell is presenting at the #GoldenGlobes



You don't want to miss it, this Sunday at 8 ET | 5 PT on @CBS and @paramountplus 👏 pic.twitter.com/AB5pJh2m8B