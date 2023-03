Ново изследване: Миризмата ни влияе позитивно на социалната фобия

Т елесната миризма влияе позитивно на социалната фобия, съобщи ЮПИ, позовавайки се на шведско изследване, обхващащо 48 жени.

Всички те са страдали от т.нар. социално тревожно разстройство - страх от погледите и преценката на други хора в социални ситуации.

Стандартното лечение се концентрира върху разговори с пациентите и медитативни практики. Според авторите на цитираното изследване обаче този тип терапия може да се комбинира с инхалиране на човешки миризми. Резултатът е по-ниски нива на тревожност.

Социалната фобия е разстройство, отличаващо се с интензивен и постоянен страх от попадане в социални ситуации, обяснява авторът на изследването Елиза Виня, асистент към шведския национален център за изучаване и превенцията на самоубийствата към Каролинския университет. "Социалната фобия включва страх от говорене пред други хора, срещи с нови хора, дори разговор с касиера в магазина. Това разстройство засяга ежедневието."

Това е първото изследване, което се фокусира върху човешката миризма.

Според данните стандартната терапия намалява тревожността със 17 процента, докато терапията, комбинирана с използването на човешка пот, намалява тревожността с 39 процента.

Медитативната терапия помага на пациента да се фокусира върху настоящия момент, върху своите мисли и чувства, освобождавайки се от мисълта за преценка.

