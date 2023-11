Милионите на "Хамас": Кой финансира терористичната организация

"Хамас" шокира света в началото на октомври с масовото убийство на стотици израелци. Въпреки жестоката си терористична атака обаче радикалното ислямистко палестинско движение може да разчита на влиятелни поддръжници и доходоносни инвестиции в Близкия изток, отбелязва телевизия n-tv. "Хамас" е обявена за терористична организация от САЩ, ЕС, Израел, Великобритания, Канада и други страни.

Когато "Хамас" нападна Израел на 7 октомври, дори и част от Германия ликуваше, посочва телевизията. Възторжени мюсюлмани раздаваха бонбони по улиците на Берлин. И в Хамбург хората се радваха на убийството на стотици жени, деца и цели семейства, както можеше да се види от репортаж на телевизия Ен Де Ер (NDR).

Въпреки това "Хамас" вероятно все още може да разчита на дарения от мюсюлмани от цял свят, за да финансира терористичните си дейности, включително и в други западни държави: както най-голямата ислямска благотворителна организация в САЩ "Фондация Света земя" превежда милиони щатски долари на палестинските територии от 80-те години на миналия век до забраната ѝ през 2001 г. Предполага се, че парите са били предназначени за подпомагане на социални институции в ивицата Газа и Западния бряг, но те са били под контрола на "Хамас". Поради което парите често се оказваха в семействата на атентатори самоубийци като перфидна форма на помощ за опечалени.

Държавният департамент на САЩ заяви, че "Хамас" набира средства в други държави от Персийския залив и получава дарения от палестинци, други емигранти и собствени благотворителни организации, информира Ройтерс.

Матю Левит, бивш служител на САЩ, специализиран в борбата с тероризма, изчисли, че по-голямата част от бюджета на "Хамас" в размер на над 300 млн. долара идва от данъци върху бизнеса, както и от държави, включително Иран и Катар, или от благотворителни организации.

Как "Хамас" финансира своя терор

Като цяло обаче обемът на даренията за "Хамас" вероятно е намалял през последните години. Не само в САЩ, но и в Канада и други западни страни много предполагаеми благотворителни организации бяха забранени след атентатите от 11 септември 2001 г. и класифицирани като терористични организации заради подкрепата им за "Хамас". Независимо от това финансовите ресурси на радикалната ислямска палестинска организация вероятно са се увеличили, а не са намалели оттогава.

Тунелите като машина за пари

Независимият неправителствен портал Counter Extremism Project приписва новата финансова мощ преди всичко на управлението на "Хамас" над ивицата Газа. През 2005 г. Израел се изтегля от палестинския анклав. Една година по-късно терористичната организация идва на власт. Твърди се, че само за шест години бюджетът на "Хамас" е нараснал от 40 на 540 милиона щатски долара годишно. През 2013 г. той възлиза на 700 млн. долара.

