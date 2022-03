Мила Кунис и Аштън Кътчър трогнаха Зеленски

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски похвали звездното семейство Мила Кунис и Аштън Кътчър за събирането на около 35 млн. долара в подкрепа на бежанците, бягащи от разкъсваната от война Украйна.

44-годишният държавен глава проведе видео разговор с холивудската двойка в неделя, за да обсъди работата им, като същевременно броят на украинските бежанци нарасна до повече от 3,2 млн. души според последните данни на ООН.

38-годишната Кунис, която е родена в Чернивци, Украйна и съпругът ѝ стартираха кампания GoFundMe на 3 март

за финансиране на базираните в Сан Франциско компании Flexport и Airbnb. Flexport е транспортна компания, доставяща помощи на бежанци в цяла Европа, а Airbnb им предоставя безплатно, краткосрочно жилище.

Президентът Зеленски написа похвални думи за двойката в социалната мрежа Twitter като заяви, че те са били „едни от първите, които отговориха на нашата скръб“. Той продължи: „Те вече са събрали 35 млн. долара и ги изпращат на @flexport & @ Airbnb, за да помогнат на украинските бежанци“.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu