Мила Кунис и Аштън Къчър даряват 3 милиона долара за украински бежанци

Мила Кунис и съпругът ѝ Аштън Къчър се ангажираха да дарят 3 милиона долара, за да помогнат на бежанците, бягащи от родната страна на Кунис - Украйна - на фона на конфликта с Русия.

Холивудската двойка стартира кампания на GoFundMe „Stand With Ukraine“ в четвъртък с цел да събере 30 милиона долара за Flexport.org и Airbnb.org, които според тях са „две организации, които активно работят на място, предоставяйки незабавна помощ на тези които най-много се нуждаят от това."

Кунис е родена в Черневци, Украйна - тогава част от Съветския съюз - и се премества със семейството си в Съединените щати на 7-годишна възраст. Въпреки че оценява всичко, което Америка е направила за нея и семейството ѝ, тя казва, че не може да не забрави нейните корени.

„Днес аз съм горда украинка“, каза звездата от „Черния лебед“ в изявление, споделено на страницата за набиране на средства. Украинците са горди и смели хора, които заслужават нашата помощ в момент на нужда.

„Нашето семейство стартира този фонд, за да помогне за предоставянето на незабавна подкрепа“, написа тя, „и ние ще съберем до 3 милиона долара“.

Според страницата за набиране на средства, товарният превозвач Flexport организира доставки на хуманитарна помощ до бежански обекти в Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова.

Аirbnb.org пък предоставя безплатно, краткосрочно жилище на бежанци, бягащи от Украйна.

Кунис също се появи заедно със съпруга си във видео, споделено в профила му в Instagram, където тя говори за „опустошителния“ конфликт в Украйна.

"Събитията, които се разиграха в Украйна, са опустошителни. Няма място на този свят за този вид несправедлива атака срещу човечеството", каза Кунис.

В клипа 44-годишният Къчър аплодира „храбростта на хората от страната, в която Кунис е родена“, като подчертава пред своите 4,4 милиона последователи в Instragram „нуждите на тези, които са избрали безопасността“.

Двойката е поредната, която показва подкрепата си към украинците, засегнати от конфликта. Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс също набират средства, за да помогнат на бежанците в страната.

„За 48 часа безброй украинци бяха принудени да избягат от домовете си в съседни страни. Те се нуждаят от защита. Когато дарите, ние ще го съпоставим до 1 000 000 долара, създавайки двойна подкрепа“, написа Рейнолдс в събота в Twitter, насърчавайки дарения за Агенцията на ООН за бежанците.

