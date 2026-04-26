Любопитно

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

26 април 2026, 16:05
П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп отбелязва своя рожден ден под знака на засилено обществено внимание след последните драматични събития във Вашингтон. Родена в Словения, тя остава една от най-разпознаваемите фигури на международната сцена, съчетавайки публичната си роля с влияние в ключови социални и културни инициативи.

Само часове преди личния ѝ празник, по време на събитие, на което присъстваше със съпруга си Доналд Тръмп, въоръжен мъж направи опит да пробие охраната. Произведените изстрели предизвикаха паника сред гостите. „Сикрет сървис“ реагира незабавно, евакуирайки президента, първата дама и останалите високопоставени лица, а заподозреният бе задържан на място. Един агент бе ранен, но оцеля благодарение на защитната си жилетка; няма други тежко пострадали, пише NOVA.

Именно този драматичен фон прави тазгодишния рожден ден на Мелания Тръмп по-особен – отбелязан едва часове след ситуация, която самият президент определи като „опасна“, но овладяна благодарение на бързата реакция на службите.

Пътят на Мелания Тръмп започва далеч от световната политическа сцена – в град Ново Место (тогавашна Югославия, днес Словения) на 26 април 1970 г. Родена като Мелания Кнавс, тя израства в малък индустриален район. Баща ѝ работи в автомобилната индустрия, а майка ѝ – в модния сектор, което отрано насочва интереса на момичето към дизайна и естетиката.

Още в тийнейджърските си години Мелания стартира кариера като модел – първо в Любляна, а по-късно и в модните столици Милано и Париж. Преломният момент настъпва в средата на 90-те години, когато заминава за Ню Йорк. Там тя започва работа с международни агенции и постепенно се утвърждава в индустрията. Именно в САЩ тя среща Доналд Тръмп – запознанство, което променя хода на живота ѝ и я извежда от модния подиум към световната публичност и политическата сцена, на която днес заема мястото на първа дама.

След успеха си като модел, Мелания Тръмп навлиза във висшите светски кръгове на Ню Йорк, където кариерата ѝ се преплита с елитни бизнес среди и засилено медийно внимание. Връзката ѝ с бизнесмена Доналд Тръмп по-късно прераства в брак, който я поставя в центъра на американския обществен живот. Двамата се венчаят през 2005 г. в Палм Бийч на пищна церемония. Година по-късно се ражда синът им Барън, след което Мелания ограничава професионалните си ангажименти, за да се посвети на семейството, появявайки се по-рядко в публичното пространство.

С влизането на Доналд Тръмп в политиката и избора му за президент, тя поема ролята на първа дама на САЩ. На този пост Мелания се фокусира върху социални каузи, свързани с детското благосъстояние и дигиталната безопасност, като същевременно поддържа значително по-сдържан профил в сравнение със своите предшественички.

След встъпването на Доналд Тръмп в длъжност, Мелания демонстрира стремеж към умерено и контролирано присъствие. Тя избра да се концентрира върху инициативата „Be Best“, насочена към благополучието на децата, борбата с онлайн тормоза и насърчаването на здравословен начин на живот. По време на мандата си тя рядко се включваше в политически дебати, запазвайки дистанциран стил спрямо традиционните очаквания към съпругата на президента. Това ѝ донесе както критики, така и подкрепа от онази част от обществото, която оцени нейната сдържаност и стремеж към лична независимост в рамките на официалния ѝ статут.

След края на първия президентски мандат Мелания отново се оттегли към по-спокоен ритъм, запазвайки ограничено публично присъствие. С завръщането на Тръмп в политическия център тя отново пое ролята на първа дама, запазвайки характерната си дискретност и селективно участие в обществени прояви.

През втория мандат на Доналд Тръмп, Мелания продължава да следва своя дистанциран подход спрямо живота във Вашингтон. Тя ограничава официалните си изяви до ключови държавни събития, избягвайки ежедневната политическа динамика. Вниманието ѝ остава насочено към младежта и въпросите на дигиталната безопасност. Вместо да разширява публичната си роля, тя залага на символично присъствие и конкретни инициативи. Въпреки че вторият ѝ мандат протича в условията на по-интензивна международна обстановка и засилен медиен интерес, Мелания Тръмп остава вярна на себе си – с малко на брой изяви, фокус върху личното пространство и строго разграничаване между своята личност и политическата дейност на президента.

