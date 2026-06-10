България

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 17:33
Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП
Източник: БГНЕС

П о предложение на министъра на финансите Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП). Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността.

Назначиха Румен Спецов за директор на НАП

Борис Михайлов веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Има завършени две магистратури - по икономика в Университета по национално и световно стопанство и по право, курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Смениха директора на НАП

Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Бил е над 10 години адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
Борис Михайлов НАП
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