Мелани Грифит изтри татуировката, посветена на Антонио Бандерас

М елани Грифит изтри татуировката със сърце, която беше посветена на бившия ѝ съпруг Антонио Бандерас.

Звездата от "Работещо момиче" показа новия си татус в Лос Анджелис, който покрива слабите следи от старата ѝ татуировка във формата на сърце, посветена на звездата от "Зоро".

На по-новата татуировка на Грифит в стил кръстословица са изобразени имената на четирите ѝ деца: дъщерята Стела, на 26 г., която споделя с Бандерас, както и доведеният син Джеси Джонсън, на 40 г., синът Александър Бауер, на 37 г., и дъщерята Дакота Джонсън, на 33 г.

По време на разходката актрисата носеше черен потник и бяла макси пола, съчетани със сандали и очила. Тя завърши визията си с ръкавици без пръсти и черна дамска чанта.

65-годишната Грифит има обща дъщеря Дакота и доведен син Джеси с първия си съпруг Дон Джонсън. С бившия си съпруг Стивън Бауер тя има син Александър.

Грифит и 62-годишният Бандерас се срещат за пръв път през 1989 г., но искрите прехвърчат едва когато двамата работят заедно във филма "Двама са много".

"Беше много, много бързо и много натрапчиво, но в същото време по това време бяхме обвързани", спомня си Бандерас в интервю за Даян Сойер през 2002 г.

