Известна българска дизайнерка качи своя снимка без грим

С лицето - абсолютно без капка грим и обработка - е най-трудно да се покажеш ❤️ Няколко неща от здравната психология, които вярвам ще са ви интересни ❤️ АНАТОМИЯ НА ФОТОШОПА Двата най-чести проблеми с лицата ни са: - ПРОБЛЕМНА КОЖА - акне, петна и всякакви други несъвършенства -ТВЪРДЕ МНОГО ФИЛЪРИ - огромни или пък криви устни. Унифициран нос, скули. Толкова да си прекалил с ботокса, че лицето ти да не може да се движи. Знаете ли, че всъщност зад двата проблема стои един и същ мисловен модел - страх как ще ни видят другите. И още по-дълбоко - неодобрение и липса на любов към това, което сме. Когато не одобрявате себе си - тялото и лицето ви се покрива с обриви, петна, рани - които не само, че са физическото измерение на раните и петната, които отвътре смятате, че имате. Но и предизвикват същото това неодобрение от страна на другите към вас. Това се нарича проекция и е начин вие просто получите - това, което всъщност изпитвате към себе си, но от другите. А филърите - те са защитна реакция. С тях си мислим, че имаме Божествената сила да променим лицето си и начина, по който ни виждат другите. Те са контрол към страха да не ни видят такива каквито се виждаме в главите си - недостатъчно някакви. Затова започваме да тъпчем в лицата си. И реално променяме скулите, устните, клепачите. Някой дори стигаме по-далече и се режем за съвършен нос, скули или пък брадичка. И какво става - просто слагаме “златна” покривка върху отворените рани. Да, другите не виждат и ви мислят за съвършени... Но какво значение има това, когато огромните рани отвътре стоят? Филтрите и обработка на снимките до неознаваемост са просто маски, които слагаме заради тези две физически отражения на липсата на приемане и любов към самите себе си ❤️ Лицето ти говори, не го блокирай ❤️🌹

