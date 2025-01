Меган Маркъл стартира домашната си кулинарна поредица, но в чуждо луксозно имение

К огато херцогинята на Съсекс разкри, че подготвя готварско предаване за Netflix, актрисата, превърнала се в кралска особа, обеща на зрителите интимно преживяване „у дома с Меган“ с „чудо във всеки момент“.

(Във видеото: Меган Маркъл се завръща в Холивуд?)

Но MailOnline разкри, че тя е избрала да заснеме поредицата от осем епизода „С любов, Меган“ в кухня и дом, които не са нейни - въпреки че живее наблизо.

43-годишната херцогиня е избрала обширно имение само на 3 километра от имота за 13 млн. долара Монтесито, който споделя с принц Хари и децата им Арчи и Лилибет.

Имението, в което миналата година беше заснето шоуто ѝ за Netflix - идилично имение за 5 млн. долара, разположено в затворена общност, разполагащо с осем акра (32374 кв.м.) авокадови дървета и лимонови горички, е собственост на влиятелното семейство Чипола от Монтесито.

Том и Шери Чипола, които са част от висшето общество на американската Ривиера, са на 70 години. Те са видни филантропи с имотно портфолио на стойност 20 млн. долара, което включва физиотерапевтична практика с годишни продажби за над 1,3 млн. долара.

Техният дом с четири спални и четири бани, има зашеметяващи френски врати, които се отварят към вътрешен двор, морава и спираща дъха планинска гледка.

А въз основа на трейлъра, публикуван снощи в новия ѝ акаунт в Instagram, това е сцената, на която Меган може да демонстрира своите готварски и домакински умения.

В него тя дава възможност на феновете да надникнат в нейното готвене, печене, приготвяне на коктейли, аранжиране на цветя и планиране на партита, като използва готварската печка за 15 000 паунда (приблизително 35 хиляди лева), тигани за 600 паунда (приблизително 1400 лева), дъски за рязане за 60 паунда (приблизително 140 лева) и приема приятели в зашеметяващите стаи, градината и овощните градини на имота.

И всичко това заедно с нейни много известни приятели, сред които Минди Калинг, докато отгоре звучи Do You Believe in Magic на The Lovin' Spoonful.

Меган обеща да „сподели радостта от градинарството, приятелството и забавленията“ в луксозния дом на семейство Чипола.

Имотът разполага с централния елемент на имението: просторна кухня с плотове от цезартон, чиято цена се оценява на около 200 до 550 паунда (приблизително 460- 1300 лева) на квадратен метър, и 48-инчова готварска печка Thermador, която е с висока цена от около 15 000 паунда (от близо 35 хиляди лева).

Зад нея са разположени шкафове в кремав цвят в стил „Шейкър“ и мивка във фермерски стил, които са прекъснати от контрастен черен обков.

Заедно с други кухненски принадлежности като медни тигани на цена от около 200 до 600 паунда (приблизително 460- 1400 лева) и любимия ѝ блендер Vitamix E320 Explorian, който е обичан от безброй други звезди като Миранда Кер, Гуинет Палтроу и Зак Ефрон, но ще ви струва 450 паунда (приблизително 1000 лева).

На гърба на печката виждате селекция от дъски за рязане от черен орех, които придават лесно естетическо излъчване на кухнята, но всяка от тях трябва да струва около 60 паунда (приблизително 140 лева).

В перфектния си стил на инфлуенсър тя използва и редица модерни съдове Le Creuset, всички в съчетание с бялото.

В един от кадрите майката на две деца сервира предястие от капрезе - очарователно направено да прилича на калинки.

Седнали върху малки парченца хляб, калинките - чиито тела са направени от бейби домати с малки черни точки с главички от маслини - седят върху легло от моцарела и листа.

Те седяха върху великолепна синя чиния с флорална шарка, за която се смята, че е чинията „Син божур“ от Earth and Element, женско керамично студио, намиращо се в Лос Анджелис. Цените на чиниите започват от 32 паунда (40 долара) за всяка чиния за хляб и 57 паунда (70 долара) за чиния за вечеря.

На друг кадър красива купа за салата е поставена върху зашеметяващата островна пейка.

Купата прилича на тази, за която е установено, че е от Astier de Villatte - линия керамика, произведена в Париж от черна теракотена глина, завършена с характерна млечнобяла глазура.

Уебсайтовете, които предлагат купата, отбелязват, че всяко произведение е ръчно изработено и ще се отличава с уникални вариации, като голямата купа за салата „Аделаида“ се продава на цена от 280 паунда (345 долара).

Меган поднася на гостите и десерт, който изглежда наподобява Eton Mess, съдържащ ягоди, сметана, мента и кули с горски плодове.

Тя сервира розовия сладкиш в старомодна чиния за сладолед, като подобни варианти могат да се намерят в Crate and Barrel за достъпните 3 паунда (3,95 долара) за чаша.

Кулинарното шоу на Меган е не само част от личното ѝ преоткриване, но и ключов компонент в сделката ѝ с Netflix за 100 млн. долара с принц Хари.

Реалността обаче се оказа далеч по-предизвикателна от приказния разказ, който Меган може би си е представяла.

Поредица от грешни стъпки на високо ниво и отменени концерти хвърлиха сянка върху начинанията ѝ след кралския престол, оставяйки мнозина да се питат дали марката ѝ може да се възстанови.

От спирането на сериала „Перла“ на Netflix до прекратяването на подкаста „Архетипи“ на Spotify и все още нереализираното обещание за нейната лайфстайл марка - опитите на Меган да промени публичната си личност не се увенчаха с успех.

Това се случва, след като херцогинята стартира личния си профил в Instagram с видеоклип - заснет от съпруга ѝ Хари - на който се смее на плажа близо до дома им в Монтесито.

Навлизането на Меган в лайфстайл сектора с American Riviera Orchard се сблъска с няколко пречки.

Създадена с амбицията да се конкурира с утвърдени марки като Goop на Гуинет Палтроу, марката се фокусира върху продукти за дома, градината, храната и общия начин на живот. Въпреки това тя се сблъсква с проблеми с търговските марки, предизвикателства, свързани с персонала, и закъснения при пускането на продукти на пазара.

През март 2024 г. Меган подава заявка за търговска марка за American Riviera Orchard, последвана от пускане на пазара в социалните медии.

Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) обаче отхвърли искането за търговска марка поради несъответствия в заявката.

Допълнителни усложнения възникват, когато компанията за хранителни продукти Harry & David подава протест, твърдейки, че American Riviera Orchard е твърде подобна на тяхната собствена търговска марка Royal Riviera.

Освен това се появиха съобщения за трудности с персонала. През август 2024 г. е съобщено, че 18 служители са напуснали предприятието, а до ноември се твърди, че не е намерен главен изпълнителен директор, който да ръководи марката.

Въпреки тези неуспехи Меган изглежда решена да продължи своето предприемаческо пътешествие. Тя се завърна в социалните медии, като на Нова година стартира нов акаунт в Instagram с видео от плажа, за което се твърди, че е заснето от принц Хари.

Този ход се разглежда като начало на потенциална година на завръщане, с планове за премиера на ново предаване в стрийминг услуга и стартиране на марката American Riviera Orchard в началото на 2025 г.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase