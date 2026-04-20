Меган Маркъл с нов бизнес ход: Пуска свещи, вдъхновени от Арчи и Лилибет

М еган Маркъл потърси подкрепа от децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет – за най-новата кампания на своята марка As Ever.

44-годишната херцогиня на Съсекс пуска на пазара две свещи на стойност 64 долара по повод Деня на майката в САЩ. Продуктите на нейната лайфстайл компания са вдъхновени от рождените дати на двете ѝ деца, става ясно от прессъобщение, получено от списание PEOPLE.

Меган, която живее в Монтесито, Калифорния, заедно със съпруга си принц Хари, използва пълните кралски титли на децата си в официалните документи, свързани с анонса. Това е първият път, в който децата присъстват толкова директно в маркетинговите материали, макар и преди това да са се появявали на кадри в уебсайта на бранда и в профила ѝ в Instagram.

Свещта „Signature Candle No. 506“ е посветена на рождения ден на Арчи (6 май). Тя съчетава нотки на джинджифил, нероли и кашмир – деликатен намек за червената му коса. Описанието гласи: „Топъл, успокояващ аромат, вдъхновен от рождената дата на принц Арчи от Съсекс, който внася меко и познато спокойствие в стаята. Тази свещ е вдъхновена от сина на Меган, принц Арчи.“

„Signature from candle No. 604“ пък е вдъхновена от рождения ден на Лилибет (4 юни). Тя представлява „лек, флорален аромат, вдъхновен от рождената дата на принцеса Лилибет от Съсекс, добавящ усещане за яркост и откритост в дома“. Съдържа нотки на кехлибар, водна лилия и сандалово дърво – закачливо намигване към името ѝ.

Продуктовата серия за Деня на майката, която излиза на 22 април, включва и шоколадова колаборация на стойност 156 долара с персонализирана кибритена кутия.

Арчи, Лилибет и наследството на семейство Съсекс

Арчи и Лилибет са родени с фамилията Маунтбатън-Уиндзор, но получиха титлите „принц“ и „принцеса“, когато Чарлз III се възкачи на престола. Сега семейството официално използва фамилното име Съсекс. Пред списание PEOPLE през 2025 г. Меган сподели: „Това е нашето общо име като семейство и предполагам, че не осъзнавах колко значимо ще бъде то за мен, докато не се появиха деца. Харесва ми, че това е нещо, което Арчи, Лили, Хари и аз имаме заедно. Означава много за мен.“

В най-новата серия на As Ever тя се обръща към децата си с официалните им титли: „принц Арчи от Съсекс“ и „принцеса Лилибет от Съсекс“. Меган и по-рано е разкривала защо включва децата в своя бранд: „Да имам собствено малко момиченце, след като съм прекарала толкова голяма част от живота си в защита на правата на момичетата и жените, и да мога да видя това като история, обхващаща няколко поколения – Арчи, разбира се, е включен в това, съпругът ми, разбира се, е включен в това – но обичам чувството за наследство и знам, че това е нещо, което мога да създам пред дъщеря си и да я науча какво е да си работеща майка.“

Лилибет бе заснета заедно с Меган в оригиналните рекламни кадри при старта на As Ever през 2025 г. През март тя помогна на майка си в аранжирането на цветя, загатващо за ново сътрудничество с луксозна компания за доставка на букети.

Трогателно посрещане у дома

Новината за новите продукти идва след милото посрещане, което Арчи и Лилибет организираха за родителите си в Монтесито. Хари и Меган се завърнаха у дома след натоварена обиколка в Австралия миналата седмица. В Instagram Stories Меган сподели видео от щастливото завръщане, показващо банер „Добре дошли у дома“, внимателно окачен над вратата.

На кадрите се вижда и развълнуваният лабрадор на семейството – Пула, който радостно маха с опашка. В следващ клип херцогинята показа и множеството подаръци и писма, изпратени от почитатели от Австралия.