Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Б еше само въпрос на време. На фона на манията по Каролин Бесет-Кенеди, която завладя модния свят през по-голямата част от 2026 г., може да се каже, че херцогинята на Съсекс дори леко закъсня с подражанието си към иконата от края на 90-те. След поредица от публични появи обаче стана ясно, че Меган е претърпяла тиха стилова трансформация, която – случайно или не – е в пълен синхрон с естетиката на Каролин, пише в свой анализ The Independent.

В случай че сте го пропуснали: минималистичната униформа на Каролин Бесет-Кенеди отново доминира в модния дискурс. Причината е сериалът на Disney+ „Love Story“, който проследява връзката на бившия PR на Calvin Klein с Джон Ф. Кенеди-младши. Двойката загина трагично в самолетна катастрофа през 1999 г., но стилът на Каролин остава вечен.

Всичко – от полите тип „молив“ и тесните овални очила до лентите за глава с десен „костенурка“ – днес се анализира и репликира масово. Търговските марки веднага се възползваха от тренда: Calvin Klein пусна колекция, вдъхновена от 90-те, а брандове като Massimo Dutti, Zara и Reformation заложиха на рекламни кампании, изцяло базирани на визията на Каролин.

Meghan can't resist the 'CBK effect'! Duchess of Sussex's 'quiet luxury' looks that are nearly identical to Carolyn Bessette Kennedy's most famous outfits https://t.co/IhjMXF2420 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 12, 2026

Нека бъдем честни – Меган винаги е предпочитала минимализма. Много от емблематичните ѝ тоалети се въртят около силуети, характерни за Кенеди: обемни ризи, съчетани с тесни миди поли, вълнени палта с изчистени рамене и деним с висока талия. Но в последните си появи паралелите станаха поразителни.

Вземете например участието ѝ на 34-тото годишно издание на „Шампиони за деца“ в Лос Анджелис миналия месец. 44-годишната Меган се появи в тъмносиня рокля на Ralph Lauren с изчистено деколте тип „лодка“ и втален силует. Без колие, оставяйки шията и раменете си открити, тя бе заложила само на чифт винтидж златни обеци Chanel. Това е ключова визия за CBK, която бе известна с почти пълната липса на бижута. Визията на Меган директно препраща към черната рокля без презрамки, която Каролин носи на гала вечеря през 1998 г. с Кенеди-младши.

Embed from Getty Images

Тенденцията продължи и по време на обиколката в Австралия. При посещението си в Кралската детска болница в Мелбърн Меган заложи на семпла черна рокля по мярка от австралийската дизайнерка Карън Джи. Моделът с двуредно закопчаване и златни копчета бе в стил „минималистична класика“, а косата, прибрана в стегната висока опашка, беше директен цитат от естетиката на Кенеди.

Може би най-категоричната прилика видяхме при посещението в Австралийския национален музей на изкуствата за ветерани. Тогава херцогинята облече рокля в цвят каки от австралийската марка St Agni, която е модерно превъплъщение на една от любимите комбинации на Каролин: пола тип „молив“ и плетено поло без ръкави. Меган завърши тоалета с класически бели обувки Aquazzura.

Нищо от това не е изненадващо. От модна гледна точка е напълно логично Меган да подражава на Кенеди. В края на краищата, обществените им роли си приличат. За Америка фамилията Кенеди беше най-близкото нещо до кралско семейство. Паралелите между Джон-младши и принц Хари са толкова силни, че дори сериалът „Love Story“ ги подчертава, правейки сравнение между споделената им болка от загубата – съответно принцеса Даяна и убийството на президента Кенеди.

Embed from Getty Images

Меган неведнъж е отдавала почит на Даяна чрез гардероба си. На събитието „Шампиони за деца“ тя носеше златния часовник Cartier Tank Française, принадлежал на покойната ѝ свекърва. Може би подражанието на CBK е част от същата стратегия: фин начин да се почете наследството на друга изключителна жена, чийто живот бе прекъснат твърде рано (Каролин умира едва на 33 години).

Ако това е целта, резултатът е впечатляващ. Меган винаги е владеела минимализма, но с тези „кодове“ от стила на Каролин Бесет-Кенеди тя успява да ги върне в духа на времето с нова сила, затвърждавайки статута си на една от най-влиятелните модни икони днес. Точно като Каролин.