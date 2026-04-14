Любопитно

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

14 април 2026, 17:05
Б еше само въпрос на време. На фона на манията по Каролин Бесет-Кенеди, която завладя модния свят през по-голямата част от 2026 г., може да се каже, че херцогинята на Съсекс дори леко закъсня с подражанието си към иконата от края на 90-те. След поредица от публични появи обаче стана ясно, че Меган е претърпяла тиха стилова трансформация, която – случайно или не – е в пълен синхрон с естетиката на Каролин, пише в свой анализ The Independent.

В случай че сте го пропуснали: минималистичната униформа на Каролин Бесет-Кенеди отново доминира в модния дискурс. Причината е сериалът на Disney+ „Love Story“, който проследява връзката на бившия PR на Calvin Klein с Джон Ф. Кенеди-младши. Двойката загина трагично в самолетна катастрофа през 1999 г., но стилът на Каролин остава вечен.

Всичко – от полите тип „молив“ и тесните овални очила до лентите за глава с десен „костенурка“ – днес се анализира и репликира масово. Търговските марки веднага се възползваха от тренда: Calvin Klein пусна колекция, вдъхновена от 90-те, а брандове като Massimo Dutti, Zara и Reformation заложиха на рекламни кампании, изцяло базирани на визията на Каролин.

Нека бъдем честни – Меган винаги е предпочитала минимализма. Много от емблематичните ѝ тоалети се въртят около силуети, характерни за Кенеди: обемни ризи, съчетани с тесни миди поли, вълнени палта с изчистени рамене и деним с висока талия. Но в последните си появи паралелите станаха поразителни.

Вземете например участието ѝ на 34-тото годишно издание на „Шампиони за деца“ в Лос Анджелис миналия месец. 44-годишната Меган се появи в тъмносиня рокля на Ralph Lauren с изчистено деколте тип „лодка“ и втален силует. Без колие, оставяйки шията и раменете си открити, тя бе заложила само на чифт винтидж златни обеци Chanel. Това е ключова визия за CBK, която бе известна с почти пълната липса на бижута. Визията на Меган директно препраща към черната рокля без презрамки, която Каролин носи на гала вечеря през 1998 г. с Кенеди-младши.

Тенденцията продължи и по време на обиколката в Австралия. При посещението си в Кралската детска болница в Мелбърн Меган заложи на семпла черна рокля по мярка от австралийската дизайнерка Карън Джи. Моделът с двуредно закопчаване и златни копчета бе в стил „минималистична класика“, а косата, прибрана в стегната висока опашка, беше директен цитат от естетиката на Кенеди.

Може би най-категоричната прилика видяхме при посещението в Австралийския национален музей на изкуствата за ветерани. Тогава херцогинята облече рокля в цвят каки от австралийската марка St Agni, която е модерно превъплъщение на една от любимите комбинации на Каролин: пола тип „молив“ и плетено поло без ръкави. Меган завърши тоалета с класически бели обувки Aquazzura.

Нищо от това не е изненадващо. От модна гледна точка е напълно логично Меган да подражава на Кенеди. В края на краищата, обществените им роли си приличат. За Америка фамилията Кенеди беше най-близкото нещо до кралско семейство. Паралелите между Джон-младши и принц Хари са толкова силни, че дори сериалът „Love Story“ ги подчертава, правейки сравнение между споделената им болка от загубата – съответно принцеса Даяна и убийството на президента Кенеди.

Меган неведнъж е отдавала почит на Даяна чрез гардероба си. На събитието „Шампиони за деца“ тя носеше златния часовник Cartier Tank Française, принадлежал на покойната ѝ свекърва. Може би подражанието на CBK е част от същата стратегия: фин начин да се почете наследството на друга изключителна жена, чийто живот бе прекъснат твърде рано (Каролин умира едва на 33 години).

Ако това е целта, резултатът е впечатляващ. Меган винаги е владеела минимализма, но с тези „кодове“ от стила на Каролин Бесет-Кенеди тя успява да ги върне в духа на времето с нова сила, затвърждавайки статута си на една от най-влиятелните модни икони днес. Точно като Каролин.

Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Напрежението в Hell's Kitchen се покачва

Частна болница изяжда държавната във Враца

Дрон изплава на плажа в Несебър

„Отговорни на пътя", еп. 3: Най-застрашените участници на колела

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Два снаряда удариха търговски кораб в Оманския залив

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

