"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

М еган Маркъл заложи на провокативен нюанс. Херцогинята на Съсекс присъства на бляскаво събитие на Netflix в петък вечер, посветено на втория сезон на хитовия сериал „Beef“, появявайки се в цвят, който гарантирано я отличаваше от останалите.

Meghan Markle stands out in chartreuse at Netflix party: ‘Wants all the attention on her’ https://t.co/TBqQRJAbZ4 pic.twitter.com/iZCUZXCIiC — New York Post (@nypost) April 13, 2026

Въпреки че официалният дрескод на събитието не е потвърден, по-голямата част от гостите бяха избрали класическата черно-бяла гама. Единственото изключение бе почетният гост на вечерта – Кери Мълиган. Звездата, която участва в дългоочакваното продължение на поредицата, се появи в лимоненозелен тоалет на Кристофър Джон Роджърс. Оказа се обаче, че Маркъл е единственият друг човек, избрал ярка палитра – тя се появи в рокля с цвят шартрез, почти идентична с тази на награждаваната актриса.

Херцогинята бе облечена в модел на Хайди Мерик на стойност 715 долара, съчетан с кафяви сандали на висок ток Jimmy Choo. Изборът ѝ веднага предизвика вълна от критики в социалните мрежи заради очевидния моден гаф. „Сигурно е попитала как ще бъде облечена звездата на вечерта и след това е успяла да намери най-грозната рокля в същия цвят“, коментира потребител в X (Twitter), допълвайки, че Меган „иска цялото внимание да е върху нея“.

Източници на място обаче твърдят, че не е имало предварително зададени изисквания за цветовете на облеклото, а дублирането на визиите е просто „щастливо съвпадение между две жени, заложили на най-актуалния нюанс за сезона“. Принц Хари също придружи съпругата си, залагайки на консервативен тъмен костюм и бяла риза без вратовръзка.

На звездното парти присъстваха още актьорите Оскар Айзък и Чарлз Мелтън, както и главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос със съпругата си Никол Авант, с която Маркъл сподели сърдечна прегръдка.

Публичната поява на двойката идва след турбулентен период в отношенията им със стрийминг гиганта. Netflix не само отказа да поднови предаването „С любов, Меган“, но и прекрати сътрудничеството си с лайфстайл марката на херцогинята. Междувременно Сарандос премахна личния ѝ акаунт в Instagram. Появата се случва и на фона на продължаващия съдебен спор на принц Хари, свързан с бившата му благотворителна организация Sentebale.