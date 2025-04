Меган Маркъл изпраща имейл на децата си всеки ден

В първото си подкаст интервю, Меган Маркъл разказа на приятелката си Джейми Керн Лима за семейния си живот в Монтесито с Хари и децата им, петгодишния Арчи и тригодишната Лилибет.

Меган разкри, че изпраща на децата имейл всеки ден, за да създаде „капсула на времето“,

която да могат да посетят отново, когато пораснат.

Майката на две деца се разчувства, докато чете писмо от тях и отбелязва колко много ѝ харесва, че наричат мама (mummy) по американски, вместо mommy – „което е много британско“.

For those wondering and who don't have access, the horrifically awful interview with Meghan by Jamie Kern Lima currently has a 60% thumbs up rating. Most YouTube videos sit at usually 95% or above. pic.twitter.com/bhndUuYvMH

По време на подкаста, пуснат в неделя, херцогинята говори и за връзката си с Хари, казвайки, че е по-влюбена от всякога, преди да направи привидно остра забележка, която някои интерпретираха като нападка срещу кралското семейство. След напускането си Меган често сякаш отправя едва завоалирани закачки към кралското семейство. „Трябва да си представите, в началото всичко беше като пеперуди в стомаха, но след това

веднага се впуснахме в окопите заедно“,

каза тя.

„Още от самото начало, около шест месеца след началото на връзката. Така че сега, седем години по-късно, когато имате малко пространство за глътка въздух, можете просто да се наслаждавате един на друг по нов начин. И затова чувствам, че сега по-скоро сме във фазата на медения месец“.

Освен това се оказва, че Меган Маркъл се нарича Нейно Кралско Височество пред приятели, но отрича, че нарушава споразумението за Мегзит, сключено с покойната кралица, разкрива английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

43-годишната бивша актриса предизвика спорове, след като приятелката ѝ Джейми Керн Лима сподели снимка на кошница с храна от марката на Маркъл с бележка, на която пишеше: „С поздравленията на Нейно Кралско Височество херцогинята на Съсекс“.

Въпреки че не бяха приети закони или подписани документи, които да предотвратят използването на тези титли,

споразумението на Хари и Меган с покойната кралица и висши служители на Двореца беше, че ще спрат да използват думата „кралски“ и титлите си на Нейно Кралско Височество (HRH),

след като напуснат задълженията си и емигрират в САЩ, за да станат „финансово независими“ от Короната.

Meghan Markle proving yet again the DISTAIN she has for Queen Elizabeth, by signing a note with a HRH, something she was not supposed to do after leaving the royal family. Charles needs to stop letting this nonsense go and act. pic.twitter.com/cruue944l3