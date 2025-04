Новият подкаст на Меган: "Каква загуба на кислород, каква загуба на време"

Н овият подкаст на Меган Маркъл "Confessions of a Female Founder" не успя да повтори успеха на "Archetypes", предаде Sky News.

"Confessions of a Female Founder" дебютира на водещи аудио платформи, включително Spotify и Apple Podcasts, миналия вторник, на 8 април. Поредицата, състояща се от осем епизода, показва как 43-годишната херцогиня на Съсекс споделя съвети и прозрения с различни бизнесдами, които са успели да превърнат малките идеи в успешни компании.

В първия епизод Меган разговаря с приятелката си и основател на приложението за запознанства Bumble Уитни Улф Херд, като разкрива, че е страдала от следродилна прееклампсия и описва състоянието като "огромен медицински страх".

Само три дни по-късно, в петък, "Confessions of a Female Founder" се класира на 19-то място в класацията за Топ подкасти на Spotify в САЩ и на второ място в категорията "Бизнес" на същата платформа. За разлика от това, "Archetypes" заемаше първо място в класацията за подкасти в САЩ на върха на своя успех през 2022 г.

