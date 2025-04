Меган Маркъл има „строго правило“ за кухнята в дома си – ето какво е то

А ко има нещо, което Меган Маркъл защитава яростно, това е нейният дом - имението Монтесито, в което живее семейството ѝ с принц Хари и двете им деца, пише Times of India.

До такава степен, че Меган дори не е снимала лайфстайл поредицата си „С любов, Меган“ в собствения си дом, в собствената си кухня или в собствената си градина и двор. Вместо това целият екип засне поредицата в помещение под наем с почти сходни вибрации, на 3 км от нейното собствено.

Въпреки че херцогинята на Съсекс постоянно споделя погледи към дома и кухнята си чрез Инстаграм, докато популяризира бизнес начинанията си, за да защити неприкосновеността на дома си и от съображения за сигурност, тя никога не е отваряла дома си за журналисти и репортери - доскоро.

Когато Меган представи своята марка за начин на живот As Ever и стартира същата на 3 април, херцогинята на Съсекс посрещна писателката на New York Times Джулия Москин в дома си в Монтесито - но при едно строго условие.

