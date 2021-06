Мечка щурмува град в Япония и рани четирима

М ечка проникна на територията на авиобаза на японските военновъздушни сили в Сапоро, съобщи Асошиейтед прес.

Животното се разхождало на свобода цяла вечер, ранило четирима души, съобщава CBSNews.

Според информация на телевизионния канал Ен Ейч Кей мечката обиколила и летище Окадама, което граничи с авиобазата. Тя преминала през пистите за излитане и кацане, след което си тръгнала през оградата.

Полетите временно били преустановени, за да се извърши проверка за нанесени щети от посещението на дивото животно.

A wild brown bear on the loose all night in a city in northern Japan wounded four people, entered a military camp and disrupted flights at an airport Friday before being shot and killed by authorities. https://t.co/YDi3B9yyHw pic.twitter.com/PEAW0xwEtU

По-рано през деня вероятно същата мечка е нападнала двама възрастни хора и 40-годишен мъж в Сапоро, които били настанени в болница.

Животното нападнало и един войник, който бил на пост на входа на авиобазата.

По-късно полицията е застреляла мечката.

