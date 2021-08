Мазната храна започва да вреди още в червата

А мерикански учени твърдят, че са открили корените на процеса, с който мазната храна предизвиква сърдечносъдови заболявания, предаде ЮПИ.

Наситените мазнини нарушават биологията на лигавицата на червата и на бактериите, които участват в разграждането им. Те произвеждат съединение, което макар и да участва в храносмилането, може да допринася и за сърдечносъдово заболяване.

"Експерименти с животни показаха, че микробиомът в червата, т.е. бактериите, които ги покриват, имат ключова роля в този процес", обяснява Мариана Биндлос от медицинския център на университета "Вандербилт" в Нашвил.

Study explains why food high in saturated fat may lead to plaque build-up in arteries - ⁦@abaumler⁩ ⁦@UCDavisHealth⁩ ⁦@VUMCResearch⁩

link to our article: https://t.co/n8Ncec7vOX https://t.co/RPqNaB74lU