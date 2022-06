Машин Гън Кели разби чаша в главата си по време на изпълнение

А мериканският рапър Машин Гън Кели разби чаша за шампанско в главата си по време на изпълнение в Ню Йорк.

Всички кадри бяха видяни в неговия Instagram, тъй като той ги качи на своето Story.

На тях се вижда как с микрофон в едната ръка и с чаша за шампанско в другата рапърът казва на тълпата: „Не ми пука, брато. Не ми пука."

#MachineGunKelly smashes champagne flute over face at restaurant during live performance, starts gushing blood. pic.twitter.com/vRcLtKxiIL