Машин Гън Кели направи шокиращо признание

А мериканският рапър Машин Гън Кели сподели в своя документален филм "Life in Pink", че веднъж се е опитал да посегне на живота си, докато е разговарял по телефона с годеницата си Меган Фокс.

Говорейки в документалния си филм, чиято премиера беше в понеделник, музикантът обясни, че е достигнал много ниска точка в живота си през 2020 г. след смъртта на баща си. "Отидох до апартамента на баща ми, за да почистя. Поговорих със съседа си и чух всякакви неща, които не исках да чувам", спомня си той.

„Разговорът ми повлия много, не излизах от стаята си и нещата започнаха да стават много зле“, добави той.

32-годишният мъж продължи: „Меган отиде в България, за да снима филм и започнах да получавам сериозна параноя. Мислех си, че някой ще дойде и ще ме убие. Винаги спях с пушка до леглото и един ден просто ми прищрака."

Той се обадил на Меган и ѝ казал: „Ти не си тук за мен". Тогава той сложил пушката в устата си, а Меган просто мълчала.

Опитът му за самоубийство се оказал повратен момент за него и тогава той разбрал, че нещо "не е наред" с психичното му здраве. Това осъзнаване, заедно с подкрепата на Меган и 12-годишната му дъщеря, му помогнали да продължи напред.

machine gun kelly about to rip every crop top in megan's closet pic.twitter.com/ajRSemVlgt