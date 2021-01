Мария Бакалова стана лице на "Dior"

А ктрисата Мария Бакалова стана лице на модната марка "Dior".

Американското списание "Vogue", което разпространи новината, описва Бакалова като новия завладяващ талант на Холивуд.

24-годишната актриса е от Бургас. С ролята си във филма "Борат 2" тя направи удивителен пробив на световната сцена.

Borat Breakout Maria Bakalova On Her Dior Couture Debut https://t.co/BSOaxDJLxP via @voguemagazine

"Ролята ми в "Борат 2" преобърна живота ми по такъв невероятен начин", споделя Бакалова. "Никога не съм се осмелявал да си представя това, дори в най-смелите ми мечти", допълва тя.

Що се отнася до “Dior" и това, което я привлече към марката, тя казва:

"Винаги съм обичала модата и дрехите – преди това много се увличах по пазаруването на винтидж облекла. Модна къща "Dior" винаги е била емблематична и красива".

Wearing a #DiorFall21 leopard-print blouse and shorts with #JAdior slingbacks, rising star actress Maria Bakalova was among the House friends to watch Monday's cinematic unveiling of the #DiorCouture Spring-Summer 2021 collection https://t.co/pVP8U02IfG by Maria Grazia Chiuri.