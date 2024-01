Маргрете Втора премина за последен път по улиците на Копенхаген като кралица (ВИДЕО)

Д атската кралица Маргрете Втора устоя на студеното време и премина днес по улиците на Копенхаген с карета със златно покритие за последен път като кралица, преди да предаде през следващата седмица трона на престолонаследника - сина си принц Фредерик, предаде Ройтерс.

По време на традиционната си новогодишна реч 83-годишната кралица на Дания, която е е на престола от 1972 г., обяви на живо по телевизията, че възнамерява да абдикира, което изненада мнозина в страната с население от 5,9 милиона души.

