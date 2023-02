Кралица Маргрете Втора претърпя операция на гърба

Д атската кралица Маргрете Втора, която е на 82 години, претърпя успешна операция на гърба в сряда, съобщи ДПА.

"Операцията премина по план и състоянието на кралицата е добро и стабилно при наличните обстоятелства", съобщиха от датския кралски двор. Засега монархът остава в болница.

🇩🇰 Prayers are with Queen Margrethe II as Her Majesty undergoes back surgery, this day, 22nd February.

Best wishes for a trouble free recovery 💐 pic.twitter.com/dm9RujobIp