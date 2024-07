Майкъл Дъглас излезе на червения килим с децата си (СНИМКИ)

М айкъл Дъглас получи подкрепа от децата си.

79-годишният актьор се появи в рядка изява на червения килим с дъщеря си Карис и сина си Дилън, докато присъстваха на прожекцията на новия му документален филм "America's Burning" в Ню Йорк.

Michael Douglas Makes Rare Red Carpet Appearance with Daughter Carys and Son Dylan in New York City https://t.co/IgnvYiDoi6