Любопитно

Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Номинираните за „Оскар“ ще получат подаръчни торбички на стойност 350 000 долара, включващи луксозни ваканции в Коста Рика и Лапландия, козметични процедури, липосукция, златни лакомства и дори консултации за предбрачни договори

12 март 2026, 12:58
Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“
Източник: Getty Images

Н е бързайте да съжалявате актьорите, които няма да чуят името си при отварянето на пликовете в нощта на „Оскарите“. Макар и без статуетка, те ще си тръгнат с истински трофей – легендарната подаръчна торбичка, чиято стойност тази година достига колосалните 350 000 долара, пише New York Times.

Макар 15 март да отбелязва 98-ата церемония по връчването на наградите на Академията, това е 24-тата година, в която избрани номинирани получават емблематичната колекция от дарове. Пакетът е уместно озаглавен „Всички печелят“ (Everyone Wins) и включва първокласна козметика, екзотични ваканции, иновативни уелнес продукти и дори благотворителни каузи.

Куриран от базираната в Лос Анджелис компания за развлекателен маркетинг Distinctive Assets, този ултрашикозен „рог на изобилието“ се раздава на най-ярките звезди (като Ема Стоун, Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Кейт Хъдсън и Майкъл Б. Джордан), както и на някои от дебютантите в номинациите.

Важно е да се отбележи, че тези подаръци технически не са свързани с Академията за филмови изкуства и науки – тя се отказа от официалните подаръчни торбички преди доста време. Затова от Distinctive Assets залагат изцяло на лукса, обсипвайки любимците на публиката с изумителна гама от продукти и преживявания.

  • Ето част от изкушенията, скрити в тазгодишните чанти „Всички печелят“:

Екзотични пътешествия

Едва ли тези актьори не могат да си позволят почивка, но кой би отказал безплатно пътуване? Знаменитостите ще имат възможност да отседнат в частна вила на стойност 9 милиона долара в Плая Ермоса, Коста Рика. Имението Essence of Dreams предлага пълен лукс с личен консиерж, готвач и шофьор, както и спираща дъха 360-градусова гледка към четири вулкана и Тихия океан.

Елитната група може да избира и дестинация в другия край на света – луксозна арктическа вила във финландска Лапландия, където да наблюдават Северното сияние в компанията на личен шеф-готвач.

За пълно възстановяване след изтощителните снимки са предвидени и две уелнес програми: седемдневен престой в център в Южна Калифорния и десетдневен отдих в бутиков курорт в Шри Ланка, отличен със звезди Michelin.

Красота и здраве

За номинираните, които не са имали време за разкрасяване преди церемонията, процедурата за лице Danucera Sculpt & Lift обещава мигновени резултати. В „по-скромния“ ценови сегмент на торбичката са включени виралният тоник Watermelon Glow на Glow Recipe и иновативни корейски пачове. Комплектът за грижа за кожата от три части на INSTYTUTUM ще се грижи за сияйния вид на звездите, а любимият на инфлуенсърите слънцезащитен праймер на Supergoop! ще ги пази по време на снимки на открито.

Списъкът с услуги става още по-любопитен: звездите от А-листата, които мечтаят за перфектна фигура, могат да се възползват от липосукция за оформяне на тялото при известния д-р Томас Су (ArtLipo). Холивудските усмивки пък са поверени на Beverly Hills Dental Arts за пълно преобразяване и избелване. Като капак на всичко е включена и процедура за подмладяване на лицето на стойност 25 000 долара при нюйоркския специалист д-р Константин Васюкевич.

Номинации за „Оскар“ 2026
19 снимки
Оскар
Оскар
Оскар
Оскар

Нестандартни услуги

  • Интериорен дизайн: Персонализирани консултации от CBespoke.
  • Правна помощ: Известният адвокат по бракоразводни дела Джеймс Секстън предлага на звездите изготвяне на индивидуален предбрачен договор.
  • Изкуство: Фотосесия от Light Mvmnt Studio с миниатюрен цифров фотоапарат.

Гурме изкушения и „Hermès на марихуаната“

За релакс след светската суматоха номинираните получават селекция чайове от Tea Forté и претцели от тъмен шоколад, покрити с ядливи златни кристали от Posh Pretzels. В торбичката присъстват още нискокалорични хапки от шоколад и кокос на SkinnyDipped, както и лиофилизирани плодове TrüFrü.

Един от най-обсъжданите подаръци е луксозният комплект на марката BeBoe, известна като „Hermès на марихуаната“, който включва висококачествени канабис продукти и аксесоари. За тези, които предпочитат напитките, са добавени шотове с THC/CBD от Cann Social Tonics.

Аксесоари и забавление

За звездите, които не консумират алкохол, са предвидени безалкохолни маргарити с THC от Señorita. Пътешествията им пък ще бъдат подплатени със стилни куфари, вдъхновени от театър „Кабуки“, на бранда Asia Luggage, и стягащо бельо от HUHA.

Сред по-необичайните предмети са:

  • Високотехнологична душ слушалка с функция Aqua Booster от GROHE.
  • Позлатен портфейл за криптовалута от Ballet.
  • Лимитирана серия писалка „Movie Star“ от BENU.
  • Мемоарите на предприемача Мич Гулд „Блондинката, Ферарито и Куан“.
Оскари подаръчни торбички луксозни подаръци номинирани за Оскар екзотични пътешествия красота и уелнес
Последвайте ни

По темата

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Жестоко убийство в Елинпелинско: Жена откри съпруга си окървавен в спалнята им

Джинеон Бек: 31-годишният мъж, който реши 60-годишната задача за

Джинеон Бек: 31-годишният мъж, който реши 60-годишната задача за "движещия се диван"

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Porsche потвърди, че иска да направи нови GT и хиперколи, но феновете ще решат

Porsche потвърди, че иска да направи нови GT и хиперколи, но феновете ще решат

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС прие&nbsp;нови санкции срещу дискриминацията</p>

НС прие на второ четене нови санкции срещу дискриминацията

България Преди 19 минути

Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание

Иновативната система за облекчение на хронични болки, дискомфорт, напрежение в кръста, врата и раменете

Иновативната система за облекчение на хронични болки, дискомфорт, напрежение в кръста, врата и раменете

Любопитно Преди 38 минути

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

България Преди 41 минути

Ситуацията е изключително лоша, заяви Цончо Ганев

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

България Преди 1 час

Какво представляват неправителствените организации и защо около тях често има спорове?

Какво представляват неправителствените организации и защо около тях често има спорове?

Любопитно Преди 1 час

Надежда Цекулова е гост в подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от "Тройка на разсъмване"

<p>ГЕРБ-СДС предлага добавките за Великден и Коледа да се изплащат ежегодно</p>

ГЕРБ-СДС внесе предложение великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно - през март и декември

България Преди 1 час

Предвижда се помощта да се отпуска служебно на хора, които вече получават социална подкрепа

ИТН алармира за нарушения в училището на убитото край Околчица момче

ИТН алармира за нарушения в училището на убитото край Околчица момче

България Преди 1 час

„Hotwifing“– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

„Hotwifing“– новата секс тенденция, която обещава да спаси брака ви

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване показва, че „hotwifing“ – практиката съпруги да имат интимни връзки с други мъже с подкрепата на партньора си – засилва доверието и емоционалната близост при 71% от двойките чрез радикална честност и споделени фантазии

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

От ринга до Белия дом: Джейк Пол и Доналд Тръмп рамо до рамо

Любопитно Преди 1 час

Президентът прогнозира политическо бъдеще за популярния боксьор, обещавайки му пълна подкрепа

<p>НОИ обяви колко е&nbsp;средният осигурителен доход за януари</p>

Размерът на средния осигурителен доход за януари е 1006,70 евро

България Преди 1 час

За декември миналата година той е бил 1999,08 лева

На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

България Преди 2 часа

Предвиждат се до 15 години затвор за извършване на сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

„Знам кой ни защитава“: Дубайски инфлуенсъри разпространяват проправителствена пропаганда на фона на ирански атаки

Свят Преди 2 часа

Скептични потребители в социалните мрежи веднага реагираха с обвинения, че инфлуенсърите получават възнаграждения от правителството на ОАЕ – твърдения, които неколцина от тях категорично отрекоха

,

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

България Преди 2 часа

Според баща ѝ очакванията са тя да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до 6 месеца

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

България Преди 2 часа

Общо подкрепата ще е над 31 млн. евро

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Война за наследство: Парис Джексън се изправи срещу изпълнителите на завещанието на баща си

Любопитно Преди 2 часа

Парис оспорва действията на изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн, обвинявайки ги в лошо управление на средствата, поставяне на личните им интереси на преден план и липса на адекватна финансова прозрачност

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Сърбия ограничава цените на горивата и спира износа, засегната е и България

Свят Преди 2 часа

Целта е защита на вътрешния пазар от недостиг и рязко поскъпване на горивата

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Никол Кидман проговори за развода с Кийт Ърбън: Какво се е случило зад кулисите

Edna.bg

Лилия Абаджиева с гипс и 2 фрактури след инцидент на сцена

Edna.bg

Националите отново ще домакинстват в Пловдив

Gong.bg

Собственикът на Берое: През ума не ми минава вариант с изпадане, съдията на мача с Левски ме тревожи

Gong.bg

Откриха мъртъв мъж в дома му в Софийско, разследват умишлено убийство

Nova.bg

Намериха тяло на бебе на сметище в Сливен

Nova.bg