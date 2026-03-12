Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Н е бързайте да съжалявате актьорите, които няма да чуят името си при отварянето на пликовете в нощта на „Оскарите“. Макар и без статуетка, те ще си тръгнат с истински трофей – легендарната подаръчна торбичка, чиято стойност тази година достига колосалните 350 000 долара, пише New York Times.

Макар 15 март да отбелязва 98-ата церемония по връчването на наградите на Академията, това е 24-тата година, в която избрани номинирани получават емблематичната колекция от дарове. Пакетът е уместно озаглавен „Всички печелят“ (Everyone Wins) и включва първокласна козметика, екзотични ваканции, иновативни уелнес продукти и дори благотворителни каузи.

Куриран от базираната в Лос Анджелис компания за развлекателен маркетинг Distinctive Assets, този ултрашикозен „рог на изобилието“ се раздава на най-ярките звезди (като Ема Стоун, Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Кейт Хъдсън и Майкъл Б. Джордан), както и на някои от дебютантите в номинациите.

Важно е да се отбележи, че тези подаръци технически не са свързани с Академията за филмови изкуства и науки – тя се отказа от официалните подаръчни торбички преди доста време. Затова от Distinctive Assets залагат изцяло на лукса, обсипвайки любимците на публиката с изумителна гама от продукти и преживявания.

Ето част от изкушенията, скрити в тазгодишните чанти „Всички печелят“:

Екзотични пътешествия

Едва ли тези актьори не могат да си позволят почивка, но кой би отказал безплатно пътуване? Знаменитостите ще имат възможност да отседнат в частна вила на стойност 9 милиона долара в Плая Ермоса, Коста Рика. Имението Essence of Dreams предлага пълен лукс с личен консиерж, готвач и шофьор, както и спираща дъха 360-градусова гледка към четири вулкана и Тихия океан.

Елитната група може да избира и дестинация в другия край на света – луксозна арктическа вила във финландска Лапландия, където да наблюдават Северното сияние в компанията на личен шеф-готвач.

За пълно възстановяване след изтощителните снимки са предвидени и две уелнес програми: седемдневен престой в център в Южна Калифорния и десетдневен отдих в бутиков курорт в Шри Ланка, отличен със звезди Michelin.

Красота и здраве

За номинираните, които не са имали време за разкрасяване преди церемонията, процедурата за лице Danucera Sculpt & Lift обещава мигновени резултати. В „по-скромния“ ценови сегмент на торбичката са включени виралният тоник Watermelon Glow на Glow Recipe и иновативни корейски пачове. Комплектът за грижа за кожата от три части на INSTYTUTUM ще се грижи за сияйния вид на звездите, а любимият на инфлуенсърите слънцезащитен праймер на Supergoop! ще ги пази по време на снимки на открито.

Списъкът с услуги става още по-любопитен: звездите от А-листата, които мечтаят за перфектна фигура, могат да се възползват от липосукция за оформяне на тялото при известния д-р Томас Су (ArtLipo). Холивудските усмивки пък са поверени на Beverly Hills Dental Arts за пълно преобразяване и избелване. Като капак на всичко е включена и процедура за подмладяване на лицето на стойност 25 000 долара при нюйоркския специалист д-р Константин Васюкевич.

Нестандартни услуги

Интериорен дизайн: Персонализирани консултации от CBespoke.

Правна помощ: Известният адвокат по бракоразводни дела Джеймс Секстън предлага на звездите изготвяне на индивидуален предбрачен договор.

Изкуство: Фотосесия от Light Mvmnt Studio с миниатюрен цифров фотоапарат.

Гурме изкушения и „Hermès на марихуаната“

За релакс след светската суматоха номинираните получават селекция чайове от Tea Forté и претцели от тъмен шоколад, покрити с ядливи златни кристали от Posh Pretzels. В торбичката присъстват още нискокалорични хапки от шоколад и кокос на SkinnyDipped, както и лиофилизирани плодове TrüFrü.

Един от най-обсъжданите подаръци е луксозният комплект на марката BeBoe, известна като „Hermès на марихуаната“, който включва висококачествени канабис продукти и аксесоари. За тези, които предпочитат напитките, са добавени шотове с THC/CBD от Cann Social Tonics.

Аксесоари и забавление

За звездите, които не консумират алкохол, са предвидени безалкохолни маргарити с THC от Señorita. Пътешествията им пък ще бъдат подплатени със стилни куфари, вдъхновени от театър „Кабуки“, на бранда Asia Luggage, и стягащо бельо от HUHA.

Сред по-необичайните предмети са: