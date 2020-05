Сараевските Ромео и Жулиета и жестокостта на войната

Н а този ден, преди 27 години, в бягство на живот и смърт, мюсюлманката Адмира и босненският сърбин Бошко се опитват да се спасят от Сараево, за да започнат нов живот.

"В една война можеш да бъдеш само мишена или убиец. Нямаш избор."

"Аз още броя дните", Георги Бърдаров

Бошко е изгубил баща си, а майка му и брат му заминават за Белград малко преди началото на войната в Босна.

Той може да напусне Сараево и да се спаси, но предпочита да остане заради Адмира – любовта на неговия живот.

Двамата се познават още от деца, следват заедно химия в университета.

