"Мечтата да летиш": Мадона ще финансира проект за младежи

М адона ще финансира театрален проект за младежи, съобщи самата тя на празника за рождения си ден в Помпей, предаде Асошиейтед прес.

Докато разглеждаше Помпей с директора на археологическия парк Габриел Цухтригел, Мадона се срещна с група тийнейджъри от проекта Sogno di Volare, или "Мечтата да летиш". За него стотици млади актьори изпълняват адаптирани комедии от Аристофан, като започват от амфитеатъра в Помпей и след това се представят в други италиански театри. Мадона обяви, че ще финансира проекта една година – с около 250 000 евро.

