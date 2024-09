Луксозно вино и сладкиши на борда на най-големия товарен кораб, задвижван от вятъра

Н ай-големият товарен кораб в света, задвижван от вятъра, се отправи на трансатлантическо пътешествие, натоварен с трюмове, пълни с луксозно вино и сладко.

Ветроходният кораб (ВК) „Анемос“ стартира първото си плаване на 16 август от пристанището в Хавър, Северна Франция, в посока Ню Йорк, съобщава компанията TransOceanic Wind Transport (TOWT), която е проектирала новия кораб.

На борда на товарния кораб има близо 1000 палета с алкохол, включително вино и коняк, както и сладко и френски луксозни бански костюми. Част от товара се превозва от името на Pernod Ricard, огромната френска компания за алкохол, която произвежда множество известни марки алкохол, включително Absolut Vodka, Jameson Irish Whiskey, Beefeater Gin и Kahlúa.

