Най-големият круизен кораб в света е принуден да промени маршрута си заради чудовището "Берил"

Най-големият круизен кораб в света трябваше да промени курса си, за да избегнат урагана "Берил".

Бурята от четвърта категория предизвика опустошение на Карибите, като според Асошиейтед прес е убила най-малко 7 души и е принудила "Icon of the Seas" да промени курса си.

(Видеото е архивно: Расте броят на жертвите на урагана „Берил”)

Корабната компания "Royal Caribbean", която е собственик на плавателния съд, изпрати на 29 юни електронно писмо до пътниците, видяно от "Cruise Blog", в което се казва, че графикът на "Icon of the Seas" е променен, "за да осигури най-приятното плаване", тъй като се очакват "високи вълни и силни ветрове".

Спирките на Карибите във Филипсбург в Сейнт Мартен и Шарлот Амали в Сейнт Томас бяха заменени с Козумел и Коста Мая в Мексико.

Компанията написа: "Въпреки че това не е първоначално планираният маршрут, знаем, че ще имате незабравимо прекарване!"

