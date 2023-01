Уникално пътешествие: Петчленно семейство обиколи света с малък самолет

Д а прекараш повече от година, летейки около света със семейството си в малък едномоторен самолет, е нещо, което повечето хора могат само да си представят.

Но това е реалност за семейство Портърс от Канада, които в момента са на половината път от 14-месечното си околосветско пътешествие, пише CNN.

Иън Портър, който е частен пилот от около четири десетилетия, съпругата му Мишел, дъщерите му Саманта, на 21 г., и Сидни, на 18 г., които също са квалифицирани пилоти, и синът му Кристофър, на 15 г., тръгват от Ванкувър на 15 юни 2022 г. и оттогава "на практика пътуват всеки ден".

Семейството, което подхожда към пътуването с "нисък и бавен" темп, вече е посетило около 20 държави, включително Съединените щати, Бразилия, Боливия, Парагвай, Аржентина, Панама, Коста Рика и Хондурас, и е прелетяло над 25 000 морски мили.

Какво е да пътуваш до всички страни в света

Според Иън летенето с едномоторен самолет около света е мечта, "която вероятно е някъде в задните части на съзнанието на всички пилоти", но той започва да разглежда по-сериозно перспективата преди няколко години, след като се отправя на няколко далечни пътувания за набиране на средства.

The family of five flying around the world in a tiny planehttps://t.co/h8Cs3mMJMy