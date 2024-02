Лоши поличби: Когато астролозите се объркаха

Е вропа изпаднала в паника, след като астролозите предсказали огромно наводнение през 1524 г. Когато то не се случило, астрологията трябвало да бъде защитена.

Сутринта на 1 февруари 1524 г. стотици лондончани се събрали край Темза, тръпнещи в ужасно очакване. Този ден бил дългоочакван. Подготовката била започнала месеци, а при някои и години по-рано – домовете били заредени с провизии, вратите и стените били укрепени и били осигурени лодки. Тези, които можели, избягали в по-високите части на града, докато останалите, били преместили вещите си на горните етажи на къщите си.

Почти същото било положението и в много региони на континентална Европа. В Рим натрупали големи запаси от зърно и много от благородниците напуснали града и отишли в планините. Твърди се, че в Тулуза един политик наредил да бъде построен ковчег на близкия планински връх. Междувременно в германските земи управителите на няколко града се заели да подсилват градските стени. Бюргерите организирали баржи пред домовете си. Около Виена, както и навсякъде другаде, ниско разположените ниви се продавали на загуба, тъй като хората се опитвали да се преместят на по-високи места. Предстояло катастрофално наводнение и Европа била готова да го посрещне.

Годината 1524 и по-специално февруари месец била определена като злополучна повече от две десетилетия по-рано. Първите признаци били идентифицирани 25 години по-рано от астронома Йохан Щьофлер, който забелязал поредица от планетарни съвпадения, които трябвало да се случат през този месец. За астролозите съвпадите на планетите са свързани с големи трансформации на земята. В този конкретен случай Щьофлер прогнозирал „несъмнена промяна в почти целия свят“, такава, каквато не е била виждана от векове.

Прогнозата на Щьофлер била (може би умишлено) неясна и само едно от многото предсказания, включени в неговия Almanach nova plurimis annis venturis inserviens, който обхващаше годините от 1499 до 1531 г. Въпреки това, не след дълго колегите му от цяла Европа се опитали да изяснят нещата. Фактът, че много от съвпадите през 1524 г. трябвало да се случат във воден зодиакален знак – Риби, предопределило посока на интерпретация.

Скоро, наред с лоши ветрове, бури, земетресения и други бедствия, Лука Гаурико, астрологът на Катрин де Медичи, пише за наводнение, което ще засегне почти цяла Европа през 1524 г. Наводнението според него щяло да продължи около един месец, но най-добре било човек да се подготви с достатъчно провизии за 40 дни. Десетки други астролози дали сходни прогнози. Леонхард Рейнман предвидил наводнение, както и въстание на селяните. Йоханес Карион, астролог на курфюрста на Бранденбург, издал прогнозно предупреждение за сериозни наводнения в цяла Европа и напомнил на обществото за предишни случаи, довели до нашествия и епидемии. Корнелис де Шепер, фламандски астролог, очаквал голям брой смъртни случаи от потопа, особено на жени и евреи.

Като цяло, през тези години били отпечатани над 150 брошури за съвпадите и техните ефекти, което накарало много историци да идентифицират това като ранен пример на модерно масмедийно събитие. Също така се случило, че първата седмица на февруари на 1524 г. се паднала по време на карнавала. Затова и знаците, костюмите и плувките намеквали за предстоящото наводнение. В Рим било направено плавателно средство, което да изглежда като Ноевия ковчег, а във Флоренция отшелниците пеели изпълнен с намеци стих на местните жени:

„Тъй като всички астролози и гадатели са ви объркали... настоявайки, че звездите ще ни изпратят толкова много вода, че целият свят да бъде покрит... елате с нас на върха на нашите високи скали.“

Въпреки че не всеки астролог се съгласявал с това, че ще има наводнение или че наводнението ще бъде толкова лошо, обществените очаквания за бедствие били високи. Ужасните прогнози в алманасите (най-продаваният жанр за периода) били постоянни, а предсказанията за наводнения се повтаряли в проповеди и ежедневни разговори. Това бил и период на голямо безпокойство за бъдещето. Наводненията имали пророческо значение и мнозина свързвали тези предсказания с Лутер, възприемайки ги като предупреждение или наказание от Бог. В по-обикновен смисъл този риск изглеждал много реален - обезлесяването в части от Италия довело до чести наводнения през последните години, а части от Австрия претърпели особено сериозни наводнения през 1501 г.

Но общоевропейският потоп така и не пристигнал. В по-късните критики срещу астролозите се твърди, че този месец по ирония на съдбата е имало по-сухо време от всякога, в някои региони имали само малко дъждове, които довели до местни смущения. Нещо повече, онези астролози, които предсказали въстание сред по-ниските слоеве на обществото се оказали прави, защото през същата година избухнал Селския бунт. И все пак имало значително несъответствие между прогнозите на астролозите, очакванията на хората и реалността.

Ранните историци, които изучавали упадъка на астрологията, посочили неточни прогнози подобни на тази като вредни за репутацията на астрологията. Със сигурност има нещо вярно в това. През следващите векове противниците на астрологията често изтъквали този епизод като пример за (да използвам думите на Филип Стъбс от 1583 г.) „самонадеяната дързост“ на „глупавите търсачи на звезди“. И все пак астролозите се защитили, като твърдели, че грешките, допуснати в този случай, са резултат от това, че отделни астролози или са направили лош анализ, или са преувеличили своите прогнози. С други думи, човек трябва да обвинява художника, а не изкуството. Тенденцията астролозите да правят (често сериозни) грешки не била нещо ново и често се смятала за неизбежен аспект при работа с толкова сложен материал. И все пак астрологията била най-техническата и усъвършенствана форма на предсказание за периода. Тя си останала академичен предмет и астролозите продължили да правят своите прогнози и през XVII-ти век.