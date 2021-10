Британската полиция прекратява разследването срещу принц Андрю по обвинение в сексуално насилие

Б ританската полиция обяви, че няма да предприема повече действия срещу принц Андрю след преглед на твърденията на американка, която го обвинява в сексуално насилие, съобщи Асошиейтед прес.

Вирджиния Джюфре, която обвинява сина на кралица Елизабет II, твърди, че е била жертва на трафик от страна на финансиста Джефри Епстийн, за да прави секс с принц Андрю в Лондон, когато е била 17-годишна и непълнолетна според законите в САЩ.

Принц Андрю отхвърля всички обвинения.

