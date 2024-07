„Любовник на мъжете“: Нов филм изследва сексуалността на Ейбрахам Линкълн

Р омантичният живот на Ейбрахам Линкълн придобива близък план.

Излезе трейлърът на предстоящия документален филм "Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln", който повдига завесата върху личния живот на президента от 19-ти век и разглежда връзките на Линкълн с мъжете, преди да бъде избран за президент през 1860 г.

Режисиран от режисьора Шон Питърсън, "Lover of Men" („Любовник на мъжете“) включва интервюта с над дузина учени, историци и експерти по живота на Линкълн. Трейлърът подчертава неговото почти митично положение в американската култура.

„Любовник на мъжете“ разглежда интимния живот на най-значимия президент на Америка, Ейбрахам Линкълн“, гласи официалното описание на предстоящия филм. „Както е разказано от изтъкнати изследователи на Линкълн и невиждани досега снимки и писма, филмът описва подробно романтичните връзки на Линкълн с мъжете.“

Филмът използва исторически доказателства за романтичните връзки на Линкълн, за да разшири „обектива си към историята на човешката сексуална плавност и се фокусира върху дълбоките разлики между сексуалните нрави на деветнадесети век и тези, които поддържаме днес“, се казва в резюмето.

@people article on my new film Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln….check out the trailer: https://t.co/caCgYEmbPu