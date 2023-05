Любов ли е? Лео ди Каприо и Джиджи Хадид отново заедно на парти

Л еонардо ди Каприо и Джиджи Хадид бяха отново заедно на парти.

Звездите присъстваха на партито след годишния Met Gala бал. Двойката отново беше заподозряна в афера след съвместната изява.

„Те все още прекарват времето си заедно“, каза вътрешен човек.

През септември 2022 г. в медиите се появи информация за романса на 48-годишния Леонардо ди Каприо и 27-годишната Джиджи Хадид.

Gigi Hadid and Leonardo DiCaprio were seen arriving at the same #MetGala after party amid renewed dating rumors https://t.co/2StJXnM7hP