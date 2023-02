Излиза ли Леонардо ди Каприо с 19-годишната красавица Идън Полани (СНИМКА)

Л еонардо ди Каприо не излиза с 19-годишния модел Идън Полани, пише списание People, позовавайки се на свой източник.

48-годишният носител на награда "Оскар" беше заснет до Полани по време на парти. Веднага след това започнаха слухове, че двамата са двойка.

Leonardo DiCaprio Is Not Dating 19-Year-Old Model Eden Polani After Being Seen Together: Source https://t.co/xhRr95FEkW

Източникът на списание People обаче заявява следното:

"Лео и Идън случайно седяха един до друг на партито и бяха в една и съща група… Това, че Лео може да говори или да седи с момиче, не означава, че той се среща с нея".

Leonardo DiCaprio absolutely has a thing for women many years his junior, but his latest reported romantic link, a 19-year-old model just ain't legit ... TMZ has learned. https://t.co/rGUnD34qkK