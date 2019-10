Любими български инфлуенсъри подкрепят социални каузи в TopQueen

⏩👑 Пригответе се за нещо НОВО и много ИСТИНСКО! Най-новото уеб риалити „TopQueen“ ще бъде всичко, което не очаквате! ⭐️👑Скоро във @vbox7com !🔜🔜🔜 @megz_miglena_kakanasheva #topqueen #megzangels #comingsoon #webreality

A post shared by TopQueen (@topqueenbg) on Oct 3, 2019 at 8:14am PDT