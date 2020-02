Котка обикаля Европа в компанията на... папагал

К отката пътешественик Кита обикаля Европа в компанията на своя най-добър приятел, папагал на име Коко Лий, пише в."Метро"

Писаната, която е мелез от абисинска порода, е въвлечена във всевъзможни екскурзии заедно с пернатото от стопанина им Робърт Стивънсън-Пардън.

Предприемчивото трио е посетило миналата година 30 туристическите дестинации, сред които Ватикана, Айфеловата кула в Париж и Наклонената кула в Пиза.

We refuse to believe this isn't the plot of a Disney movie… 🤔 Quita the Abyssinian mix, travels the world with her parrot pal Coco Lee and has seen more Europe's famous landmarks than most people could hope to! 😂 #catsoftwitter #FridayFeelinghttps://t.co/dn7bCoqRIH