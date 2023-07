"Лимонов пъпеш": Учени създадоха уникален вид плод

П ъпешът е задължителна лятна храна за мнозина, с освежаваща сладост, която повдига настроението.

Сега обаче фермерите добавят остър вкус, от който не сте подозирали, че имате нужда, като пуснаха на японските пазари изцяло нов "Лимонов пъпеш", съобщава „Дейли мейл“.

Подходящо нареченият плод е резултат от кръстоската на пъпеш и лимон, което създава уникален вкус на "дълбока сладост" с кисел привкус. Той има познатата форма и външен вид на пъпеш, но напълно изключва типичните зелени ивици и има необичайно бяла вътрешност.

Въпреки че е много по-малък от типичния пъпеш, HBCNews твърди, че лимоновият пъпеш се продава на умопомрачителната цена от 3218 йени или 23,30 долара.

Лимоновите пъпеши ще се предлагат за кратко време, като до края на август ще бъдат продадени само 3800 броя в Сапоро, Хокайдо.

Продуктът се "характеризира със силна сладост с лека киселинност, която го прави да прилича на лимон", описват създателите от Suntory.

"Сочният пъпеш с бяла сърцевина е вкусен и никога няма да се уморите да му се наслаждавате. Ако го нарежете и охладите добре, преди да го изядете, балансът между киселинност и сладост ще изпъкне още повече. Идеален десерт за горещото лято с освежаваща киселинност“.

