"Лицата на Сансиндуй": Реликви от бронзовата епоха хвърлят светлина върху мистериозно древно царство

З латно лице с патинирани тюркоазени очи се взира в тъмнината. Около него са осветени три други бронзови глави - някои от тях са с плоски върхове, други - със закръглени - и всички те са гледани от гигантска бронзова статуя, висока почти 3 метра. Всички имат едни и същи пронизващи, ъгловати очи.

Има нещо в "Лицата на Сансиндуй" - както се нарича тази колекция от скулптури - което е едновременно познато и чуждо. Понастоящем изложени в Дворцовия музей в Хонконг, те може да изглеждат като майски или ацтекски за нетренираното око, но тези скулптури на повече от 3000 години не са открити в близост до древните цивилизации на Мезоамерика. Те са открити в китайската равнина Чънду, на археологически разкопки, наречени Сансиндуй (което се превежда като "могила с три звезди").

Разкриха мистериозното изчезване на древна китайска цивилизация

Смятан за най-големия и най-стария обект, останал от царство Шу - цивилизация в Югозападен Китай, за която някога се е споменавало само в митове и легенди - Сансиндуй е открит едва през 20-те години на ХХ век, когато фермер се натъква на предметите, докато копае напоителен ров. Оттогава е установено, че на мястото се намират руините на древен град, състоящ се от резиденции, жертвени ями и гробници, оградени с високи глинени стени. Археолозите от музея "Сансиндуй" твърдят, че градът е създаден преди около 4800 до 2800 години, докато не е бил изоставен около 800 г. пр.н.е. по неизвестни причини.

Китайското правителство отдавна популяризира Сансиндуй като доказателство за дългата и непрекъсната история на страната - откритията са включени в учебниците по история повече от десетилетие. И макар че хиляди посетители вече са се стекли към новаторската изложба в Хонконг, някои анализатори предполагат, че предметите се използват и в подкрепа на визията на китайското правителство за национална идентичност.

Мистериозният и талантлив Шу

Смята се, че царството Шу, възникнало в басейна на Съчуан през бронзовата епоха, се е развило независимо от обществата в долината на Жълтата река, които традиционно се смятат за люлка на китайската цивилизация. Неговите жители създават изящно изработени предмети от бронз, нефрит, злато и керамика, изобразяващи фантастични зверове, царе, богове и шамани с изпъкнали очи и уголемени уши.

Около 120 от предметите в момента са изложени в Хонконг и за първи път много от тези предмети, повечето от които са разкопани между 2019 и 2022 г., се показват извън провинция Съчуан.

Забележително е, че скулптурите предхождат Теракотената армия - колекция от глинени статуи, изобразяващи армиите на първия китайски император Цин Шихуан - с поне 1000 години. Уанг Шенгю, асистент-куратор в Дворцовия музей, заяви пред CNN, че предметите са много по-напреднали, по-изобретателни и по-артистични от тези, които се произвеждат навсякъде другаде в Китай по това време.

Китайските тайни: Смъртоносното проклятие, което пази теракотената армия

"Може да се каже, че е много скулптурна и много артистична. Можете да си представите колко величествена е била тя. От върха над носа му и по целия път нагоре, според намерените фрагменти от археолозите, той щеше да е висок над 1,5 метра. Краят на косичката е на рамото му", казва Уанг при откриването на изложбата, посочвайки бронзова фигура с височина около метър и половина, чиято фантастична, сплетена коса се простира три пъти над височината на тялото и, ако не беше счупена, щеше да се простира много повече.

За царството Шу се знае малко, освен това, което е открито на обекта с площ 3,6 кв. км край Чънду. Няма данни за писмен език на Шу, а историческата литература съдържа оскъдна информация за културата му, освен шепа митове и легенди, включително споменаване на цар на Шу, наречен Кан Кон, за когото се твърди, че имал изпъкнали очи - може би това обяснява защо толкова много от 13 000-те реликви, открити на обекта, са с изпъкнали очи.

"Los rostros de Sanxingdui": reliquias de la Edad de Bronce arrojan luz sobre un misterioso reino antiguo https://t.co/OFK66f9Xu0 pic.twitter.com/qLudcbVVpP — Erika Solano (@ErikSoln) November 20, 2023

След като държавата Шу е завладяна от династията Цин през 316 г. пр.н.е., културата Шу е "погребана" под "основната" култура, която по-късно се появява в централната част на Китайската равнина, пишат китайските власти в подадения от ЮНЕСКО през 2013 г. проект за признаване на Сансиндуй и два близки археологически обекта за обекти на световното наследство. Понастоящем те са в "предварителния списък" на ЮНЕСКО.

От 1986 г. насам в осемте разкопани ями в Сансиндуй са открити гигантски маски на богове с луковични очи, подобни на насекоми, и стърчащи уши, митични същества със зейнали усти и почти 4-метрова бронзова скулптура на "дърво на живота", украсена с орнаменти като коледна елха. Всички предмети са намерени разбити, изгорени и заровени, което кара експертите да смятат, че ямите са били използвани за ритуални жертвоприношения. Някои от тях вече са старателно реконструирани от археолозите.

This figure is a confirmed tattooed #bronze character discovered at #Sanxingdui. It has a vivid posture, with the head slightly inclined and turned to one side, hands palms together. The detailed depiction of clothing textures showcases the high level of bronze casting artistry. pic.twitter.com/VofzAXi9uL — Folklore (@Folklor34837693) November 27, 2023

"Възстановяването на дървото отне 10 години", казва Уанг Шенгю, асистент-куратор в музея, който е помогнал за създаването на изложбата.

Дървото не е изложено в Хонконг, тъй като се смята за твърде ценно, за да бъде изпратено в чужбина, но в музея е изложена част от едно от шестте други открити дървета и орнаменти, както и 3D холографска проекция на това как според експертите би изглеждало дървото - неговите пластове и клони са украсени с птици, цветя, плодове, дракони, камбанки, както и с орнаменти от нефрит и златно фолио. Предполага се, че декорите са били част от театрално пространство.

"Исторически мит" за една непрекъсната цивилизация

Изложбата поставя тези предмети в контекста на други древни цивилизации и включва Шу сред многото общества, съществували в "5000-годишната история" на страната. Според прессъобщение на организаторите при откриването служители на музея и правителството на Хонконг са подчертали "непрекъснатостта, изобретателността, единството, всеобхватността и акцента върху мира и хармонията" на китайската история.

Хенри Танг, председател на управителния орган на културния квартал "Западен Коулун" (където се намира Дворцовият музей) и бивш кандидат за висшия ръководен пост в Хонконг, заяви в изявление, че кварталът и музеят се стремят да "насърчават културния и художествения обмен между Китай и света, да "разказват добре историята на Китай" и да укрепват културното самочувствие на обществото".

Une exposition sur les bronzes du Sanxingdui !

Certains sont si grands qu'ils pèsent 60 kg. pic.twitter.com/DzpXaVElcS — Mammouthesse laineuse (@Mammouthesse) November 25, 2023

Според Иън Джонсън, старши сътрудник по изследвания на Китай в американския мозъчен тръст "Съвет за международни отношения", обаче разказът, че царство Шу е било изконно китайско, е спорен.

"През последните няколко десетилетия Китайската комунистическа партия се опитва да прокара историческия мит, че всички народи, които някога са живели в сегашните граници на Народната република, са "китайци. Основната идея е, че КНР (Китайската народна република) обхваща хора, които по естествен начин принадлежат един към друг и следователно, от днешна гледна точка, образуват една нация. Следователно всяко усилие за автономия или дори независимост е табу - то противоречи на историята", казва той.

Китайската народна република е създадена през 1949 г. и нейното правителство често използва непрекъснатата история на Китай като доказателство, че етнически групи като тибетците и уйгурите винаги са принадлежали към Китай.

Golden artifact excavated from Sanxingdui, China. Something Looks familiar? pic.twitter.com/4kSePfbYDb — Vi (@duoduo3985) November 22, 2023

Джонсън заявява, че има малко подкрепа за идеята, че цивилизациите по Жълтата река са имали много общо с тези в басейна на Съчуан.

"Те имат общи черти, но не са едни и същи - точно както древните асирийци, финикийци и гърци не са били едни и същи, макар и да са имали някои общи неща", казва той и добавя: "Спонсорирането на този вид изложби е популярно и печели кредит на доверие от страна на правителството."

Помолен да коментира, Дворцовият музей в Хонконг заявява, че изложбата е "курирана въз основа на академични и археологически изследвания" и че тя засилва мисията му да задълбочава "разбирането на публиката за живота и културата на различни региони и етнически групи, както и за обмена между тях в древен Китай, които са допринесли за великолепието на китайската цивилизация и нейния модел на развитие "разнообразие в единство".