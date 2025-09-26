Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Б ританската поп звезда Роби Уилямс отказа всякакъв алкохол по време на престоя си в София. В неделя, 28 септември, той ще изнесе концерт на българска сцена.

В миналото той е бил наричан “лошото момче на британския поп” и многократно е признавал, че е злоупотребявал с твърдите напитки — но сега, на 51-годишна възраст, явно се е отказал от този имидж и обръща внимание повече на здравето си, пише "24 часа".

Докато е в България, единствената храна, която е пожелал, е суши.

Роби Уилямс идва в България с голям концерт

Информацията за точния час и място на кацането на певеца в София се пази в тайна. На 20 септември той пя в Хелзинки, след което ще проведе концерти в Атина (на 2 октомври) и Истанбул (на 7 октомври) — това са последните дати от европейската част на неговото турне.

Шоуто в София, организирано от „Фест Тийм“, ще се проведе на националния стадион „Васил Левски“. Вратите за феновете ще отворят още в 16:00 ч., за да може най-верните да заемат места близо до сцената. Концертът започва в 18:30 ч., а преди Роби на сцената ще излязат подгряващи изпълнители — сред тях е и младата поп звезда Дара, която наскоро издаде втория си албум. За забавление на публиката ще пее и британската група The Lottery Winners.

Robbie Williams - 28 септември 2025 - Национален стадион „Васил Левски", София

За хора с увреждания на слуха организаторите осигуряват специални костюми, които превръщат звуковите сигнали във вибрации — чрез прикрепяни елементи за китките и глезените. Те пренасят звука от микрофоните и пултовете към тялото, за да може музиката да се „усети“ върху кожата.

Роби Уилямс вече е посещавал София — през 2011 г. тайно е пребивавал в столицата заедно с групата Take That, снимаща видеоклип в Киноцентъра в Бояна. През 2015 г. той направи първия си концерт в България в Бургас, събирайки над 35 000 души.

Турнето, с което Роби преминава и през София, е свързано с промоцията на новия му албум „Britpop“. Премиерата на албума е насрочена за 6 февруари догодина, а в сайта на изпълнителя вече се предлагат предварителни поръчки.

На концерта в София той ще пее както известни хитове, така и някои от новите песни от работната плоча.