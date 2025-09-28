Любопитно

Това е тайната за намаляване на коремните мазнини след 50 години

Факт е, че с напредване на възрастта отслабването, особено около корема, се превръща в истинско предизвикателство

28 септември 2025, 21:25
Това е тайната за намаляване на коремните мазнини след 50 години
Източник: iStock

Ф акт е, че с напредване на възрастта отслабването, особено около корема, се превръща в истинско предизвикателство. След 50-годишна възраст хормоналните промени, като например намаляването на хормони като естроген и тестостерон, съчетани с по-бавен метаболизъм, допринасят за натрупването на мазнини, особено около корема. Тези мазнини, които често са по-упорити, създават проблеми не само естетически, но и за здравето.

За да се борите с мазнините в корема, е необходимо, освен упражненията, да обърнете внимание на диетата си, като избирате храни с признати свойства за изгаряне на мазнини. Сред тези полезни храни е амарантът, който се откроява с ползите си за отслабване.

Храната, която трябва да знаете, за да се борите с коремните мазнини

Хормоналните промени, свързани с менопаузата при жените и андропаузата при мъжете, неизбежно променят разпределението на мазнините в тялото. Метаболизмът се забавя, което води до намален разход на енергия. Без да коригираме хранителните си навици, става по-лесно да наддадем на тегло, особено около коремната област.

Освен това, загубата на мускулна маса затруднява изгарянето на калории, което означава, че излишните килограми ще бъдат по-трудни за сваляне по-късно. Ето защо, наред с упражненията, диетата играе ключова роля за намаляване на коремните мазнини след 50-годишна възраст. Важно е да избирате храни, богати на фибри, постни протеини и здравословни мазнини, за да ускорите метаболизма си.

Някои храни, които помагат за оформянето на силуета, са особено препоръчителни, като например амарант. Пълно с протеини, фибри и антиоксиданти, това растение от Централна и Южна Америка, често класифицирано като зърнена култура (въпреки че не е точно такова), насърчава чувството за ситост и подобрява храносмилането, като по този начин допринася за загубата на мазнини. Малките му семена са богати на хранителни вещества и се използват заради високата им хранителна стойност.

Как да го включите в диетата си

Амарантът се откроява и със съдържанието си на минерали като магнезий и желязо, които помагат за регулиране на нивата на кръвната захар, като избягват резките инсулинови пикове, които водят до натрупване на мазнини в корема. Освен това, високото му съдържание на разтворими фибри намалява усвояването на мазнините и спомага за по-добро управление на теглото.

Амарантът не съдържа глутен, което го прави идеален за хора с непоносимост или за хора, които искат да разнообразят източниците си на въглехидрати. Включването му в диетата е лесно, тъй като може да се консумира по много начини. Семената на амаранта могат да се готвят като ориз или киноа, като се варят във вода за около 20 минути, докато омекнат. Могат да се сервират със зеленчуци, постно месо или да се използват в салати.

Освен това, можете да използвате амарантово брашно за приготвяне на хляб, палачинки или крепчета. Амарантът може да се приготвя като пуканки и да се добавя към зърнени храни, кисели млека или смутита.

Източник: Skai.gr    
