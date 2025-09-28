Свят

Изборният ден в Молдова: Бомбени заплахи, кибератаки и съмнения за руско влияние

45,76% е избирателна активност на парламентарния вот към 18 ч.

28 септември 2025, 18:39
М олдова гласува на решаващи парламентарни избори. Чуждестранните медии ги описват като борба между мечтата за интеграция в Европа и носталгията по годините на Съветския съюз. Управляващата партия обвинява Русия в опити да влияят на резултата, съобщи NOVA.

Към 18 часа избирателната активност на парламентарните избори в Молдова е 45,76%, като правото си на вот са упражнили 1 376 403 избиратели, съобщи Централната избирателна комисия. 

Pо-рано молдовското външно министерство съобщи за бомбени заплахи в избирателни секции в Брюксел (Белгия), Рим и Генуа (Италия), Букурещ (Румъния), Ашвил (САЩ) и Аликанте (Испания).

Министерството отбелязва, че държавните институции са подготвени за този сценарий, като са установени ясни процедури, за да се гарантира, че изборният процес няма да бъде засегнат.

Същевременно службата за информационни технологии и киберсигурност на Молдова съобщи, че е блокирала серия от кибератаки, насочени срещу изборната инфраструктура на страната. 

Според службите за сигурност Москва е наляла над 100 милиона долара в кампания за фалшиви новини в социалните мрежи и купуване на гласове в страната. Опозицията твърди, че управляващите разпалват страхове от Русия, за да прикрият, че са корумпирани и неспособни. Европейският парламент изпрати делегация от наблюдатели. В петък те излязоха с позиция, че има доказателства за злонамерена руска намеса в изборите.

